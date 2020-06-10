Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim

Kasımpaşa'nın tecrübeli süperstarı Ricardo Quaresma, Beşiktaş iddialarını yanıtladı. Beşiktaş'tan kimseyle bir görüşme yapmadığını söyleyen Quaresma, "Beşiktaş'a ve taraftarına büyük sevgim ve saygım biliniyor ancak kimseyle görüşmedim" ifadelerini kullandı.

10.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:54

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a geri döneceği iddialarına Instagram hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

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Kendisinin Beşiktaş'tan kimseyle bir görüşme yapmadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'a ve taraftarına olan büyük sevgim ve saygım biliniyor. Onlara her zaman güvenebileceğimi biliyorum, hep benim yanımdalar. Kulüplerin ve oyuncu menajerlerinin özel olarak konuşmaları doğaldır ancak ben bugüne kadar Beşiktaş'a olası bir geri dönüş ile ilgili kimseyle konuşmadım" dedi.

"KELEPİR DİYE BİR DÖVMEM YOK"

Tecrübeli oyuncu ayrıca, Kasımpaşa'ya teşekkür ederken, "Kasımpaşa, bu zorlu dönemde bana ve tüm takıma karşı örnek olacak şekilde yaklaştı. Yöneticileri bu süreç nedeniyle tebrik etmek lazım. Geleceğim yazılmıştır, 2 şey kesin; şu anda iyi durumdayım ve vücudumda "kelepir" diye bir dövme yok" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki oyuncunun adı eski kulübü Porto ile de anılıyor.