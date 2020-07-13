Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel konuları değerlendirdi. Görüşmede, Putin'in Erdoğan'a Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi konusunda endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

ERDOĞAN GARANTİ VERDİ

Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinde Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin ülkesinde büyük tepki yarattığını iletti. Erdoğan da Rusya lidere, isteyen herkesin Ayasofya'ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağının garantisini verdi.

LİBYA VE SURİYE KONULARI ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirildi.

Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.