Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan dizinin konusu gerçek hikayelerden oluşacak.

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan'ın rol aldığı ve merakla beklenen dizi "Kırmızı Oda" bugün sete çıktı.

BAŞROLDE 'PSİKİYATR' BİNNUR KAYA VAR

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek yayınlanacak olan "Kırmızı Oda" dizisinde başrol oyuncusu olan Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatrı canlandıracak. Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı 'Kırmızı Oda' dizisinde her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak.

'KIRMIZI ODA'DA SIRLAR AÇIĞA ÇIKIYOR

Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.