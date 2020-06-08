PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda piyasa değeri en yüksek oyuncu, 259,2 milyon euroyla Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 259,2 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız golcü Mbappe, en değerli futbolcular sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

STERLING VE SANCHO, MBAPPE'Yİ TAKİP EDİYOR

Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Raheem Sterling, 194,7 milyon euro piyasa değeriyle Mbappe'yi takip etti. Listede üçüncü sırayı alan Borussia Dortmund'un İngiliz oyuncusu Jadon Sancho'ya 179,1 milyon euro değer biçildi.

Üç futbolcunun ardından Liverpool'dan İngiliz Trent Alexander-Arnold 171,1 milyon euro, Manchester United'dan İngiliz Marcus Rashford 152,3 milyon euro, Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah 144,9 milyon euro piyasa değeriyle sıralandı.

CRISTIANO RONALDO 70. SIRADA

Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi'nin 100,1 milyon euroluk değeriyle 21. olduğu listede, Juventus'tan Portekizli golcü Cristiano Ronaldo ise 62,8 milyon euro piyasa değeriyle 70. sıraya yerleşti.