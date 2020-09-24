Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti

Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu deprem beklenen büyük depremin Tekirdağ kolunda gerçekleşeceğini işaret etti" ifadelerini kullandı.

AFAD verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 16.38'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Ahmet Ercan, önemli açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK DEPREMİN HANGİ KOLDA GERÇEKLEŞECEĞİNİ İŞARET ETTİ"

Depremin beklenen 7-7.2'lik büyük depremin hangi fay kolunda olacağını gösterdiğini söyleyen Ercan, "İki kolda deprem beklentisi vardı. Tekirdağ ve İstanbul kolu. Bu deprem beklenen büyük depremin hangi kolda gerçekleşeceğini işaret etti. 1912'deki 7.4'lük deprem de bu kolda gerçekleşti" dedi.

PROF. ÜŞÜMEZSOY: YILANIN SÜRTÜNMESİ GİBİ

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise sarsıntı ile ilgili şunları söyledi:

"1912'de yılında kırılan bir fay hattımız var Ereğli açıklarında. Bu Silivri hattına giden fay üzerinde, orada çatallaydı. Aşağı yukarı 3-4 kilometre karelik yüzeyin oynaması. Bu dağılmış olduğu için sürekli depremler yaratıyor. Kumburgaz çukurunu tetikleyecek diye bir veri yok. 1912'de kırılan fay enerjisini boşalttıktan sonra onun üzerinde bir kırık oluşturuyor. Yılanın sürtünmesi gibi, onlardan biri olmuştur. Bu sürekli enerjisini boşaltan, atma yapan Silivri-Tekirdağ fay hattında olan. Bizim için tehlikeli olan Kumburgaz fayı, onun üzerinde hareket yok.

Kumburgaz fayı üzerinde olsaydı riskli görülebilirdi. Bu sürekli stresini boşaltan bir fay. Ana fay değil. Kumburgaz fayı üzerinde olsaydı kırılabilecek potansiyeli vardı. Dediğim gibi yılanın sürtünmesi gibi hareket ediyor. Fayın 1912'de kırılmış olması itibarıyla çok büyük risk yok. Asıl korkacağımız Büyükçekmece ile Silivri arasındaki Kumburgaz çukur. Orada hareketlilik yok. Büyük depremler olacak söylemi İstanbul için geçerli değil. Ama o bölgede yapı stoğu heyelanlar üzerinde olduğu için risk taşıyabilir. Şu anda o fayda eli kulağında bir hareket görmüyoruz. Söyledikleri gibi 7'nin üzerinde bir deprem söz konusu değil."

"DEPREM KUMBURGAZ SEGMENTİNDE MEYDANA GELDİ"

Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sözbilir, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4.2'lik depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Sözbilir, olası İstanbul depreminin 'Kumburgaz segmenti' adı verilen parça üzerinde beklendiğini hatırlatarak, 4.2 büyüklüğündeki depremin de 'Kumburgaz segmenti'nin batı ucunda meydana geldiğini kaydetti. Prof. Dr. Sözbilir, "Bu deprem, kırılması beklenen parçanın batı ucunda gerçekleşmiş. Son 1 yıl içinde orada aslında çok sayıda deprem oldu. Diğer depremler de buna çok yakın yerde. Bu bölgede kırılma devam ediyor, anlamına geliyor. Şu anda 4.5 büyüklüklerinde kırılmalar da oradaki enerji birikiminin boşalmasını sağlıyor. Fayın en batı ucu, fayın bitim yeridir. Fay saçaklanıyor. Küçük ölçekli faylar sürekli deprem üretiyor. Bu durum, ana fayın kendisinin daha hareket etmediği anlamına geliyor" diye konuştu.