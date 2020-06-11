Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan olan futbolda gelir kayıpları korkutucu boyutlara ulaştı. Dünyanın en değerli ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de kulüpler, salgın nedeniyle yaklaşık 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak.
11.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:00
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden takımlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacak.
Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre, Premier Lig'de yer alan 20 takımın 2019-20 sezonunda 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşaması bekleniyor.
GEÇEN YIL GELİRLER YÜZDE 7 ARTMIŞTI
Geçen sezon gelirlerini yüzde 7'lik artışla 5,2 milyar sterline çıkaran 20 takım, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında liglere ara verilmesi ve kalan 92 maçın da seyircisiz oynanacak olmasından dolayı ekonomik kayba uğrayacak.
Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Manchester United'dan geçen ay yapılan açıklamada, koronavirüsün kulübe maliyetinin 28 milyon sterlini bulduğu, son rakamın çok daha fazla olacağı kaydedilmişti.