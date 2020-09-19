Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'a talip oldu

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, çalışmalarına tam gaz devam ederken Merseyside temsilcisi, milli oyuncuyu gündemine aldı. Ekibin transfer hedefinin son isminin Ozan Kabak olduğu iddia edildi.

Alman basınının haberinde Liverpool'un transfer dönemi kapanmadan stoper transferini tamamlamak istediği ve belirlenen ismin Ozan Kabak olduğu söylendi.

DIEGO CARLOS DA LİSTEDE

Çıkan haberlerde Sevilla'dan Diego Carlos ile birlikte Ozan Kabak isminin ön plana çıktığı ifade edilirken Brezilyalı oyuncunun maliyetinin Ozan'a göre daha yüksek olacağı için Liverpool'un Ozan'a yöneldiği belirtiliyor.

SCHALKE ZOR DURUMDA

Schalke'nin mali anlamda zor durumda olduğunun farkında olan Liverpool'un Ozan için astronomik olmayan bir teklif yaparak transfer edebileceğinin de altı çizildi.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olan Ozan Kabak, 2019 yılının Ocak ayında Galatasaray'dan Stuttgart 11 milyon euro'ya transfer olurken geçen sezon başında ise Schalke'ye 15 milyon euroya imza atmıştı.