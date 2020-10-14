Pratik yemekler nedir? Başlıca pratik yemekler nasıl yapılır? Fırında peynirli makarna, pilav, tavuk tantuni, pırasa tarifleri…

Ana yemek denilince akla en sevilen lezzetlerin Fırında peynirli makarna, pilav, tavuk tantuni ve pırasa ilk sırada yer alıyor. Bu yemekler hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen yemekler arasında yer almaktadır. İşte Fırında peynirli makarna, pilav, tavuk tantuni ve pırasa nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

TAVUK TANTUNİ MALZEMELERİ

• 500 gram tavuk göğsü

• Karabiber

• Köri baharatı

• Pul biber ve toz kırmızı biber

• Lavaş

Salatası için;

• 2 adet domates soğan

• Maydanoz sumak tuz

YAPILIŞI

1. Tavuk göğüs küçük küpler halinde doğrayın.

2. Tavukları tencereye alıp üzerine su ekleyip haşlayın.

3. Daha sonra salatası için soğanları küp küp doğrayın.

4. Doğradığımız soğanlara maydanozu ilave edin.

5. Domatesler minik küpler halinde doğrayın.

6. Haşlanan tavukların suyu süzülür.

7. Tantuni tavası ısıtılıp 5 yemek kaşığı yağ eklenir.

8. Yağa baharatları ekleyip karıştırın.

9. Tavuklar eklenip kavrulur.

10. Lavaşı tavadaki tavukların üstüne bastırılıp yağlayın.

11. Yağlanan lavasa tavukların bir kısmı koyulup domates ve soğan üzerine yayın.

12. Sonra durum halinde sarıp servis edebilirsiniz.

FIRINDA PEYNİRLİ MAKARNA MALZEMELERİ

• Yarım paket fırın makarna (miktarı fırın kabınıza göre ayarlayabilirsiniz)

Sosu için;

• 300 g yoğurt

• 1 paket (200 ml) sıvı krema

• 1 kase beyaz peynir

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 yumurta

• 1 demet kıyılmış maydanoz

Fırın kabını yağlamak için;

• Sıvı yağ

Üzerine;

• Rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

1. Makarnalar tuzlu suda hafif diri kalacak şekilde haşlanır. Suyu süzülür.

2. Bu sırada sos malzemeleri geniş bir kabın içinde karıştırılır.

3. Makarnalar ilave edilip güzelce karıştırılır.

4. Yağlanmış fırın kabına boşaltılır.

5. 190 derece fırında üzeri kızarmaya başlayıncaya kadar pişirilir.

6. Daha sonra fırından alınıp üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpilir ve tekrar fırına sürülür, peynirler eriyip kızarınca fırından alınarak 15-20 dakika dinlendirilip servis edilir.

7. Dilerseniz içine de kaşar peyniri kullanabilirsiniz, hatta severseniz dereotu da doğrayabilirsiniz.

PİRİNÇ PİLAVI MALZEMELERİ

• 2 su bardağı pirinç

• 2,5 su bardağı sıcak su

• 3 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

• Tuz

Pirinçleri ıslatmak için;

• Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su

• Tuz

YAPILIŞI

1. Pirinci bol su ile yıkayın. Uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Birazda tuz ilave edip karıştırın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra yıkayarak suyunu süzün. Nişastası gidene kadar yıkıyoruz. Çıkan suyun berrak olması gerekiyor.

2. Tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve 4-5 dakika kadar kavurun. Pirinçlerin yeteri kadar kavrulduğunu pirinler tane tane dökülmeye başladığında anlayabilirsiniz.

3. Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekleyelim. İsterseniz yarım tavuk suyu yarım sıcak su kullanabilirsiniz. Tavuk suyunuz yağlı ise bu şekilde su ile karıştırmanızı tavsiye ederim ancak yağlı değilse tamamı tavuk suyu ile çok daha lezzetli olacaktır.

4. Son olarak tuzu ekleyin.

5. Pilavımızı kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakalım.

6. Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alalım.Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirelim.

7. Pişen pilavımızı ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu peçete sererek kapağını tekrar kapatalım.

8. Pilavı 10-15 dk dinlendirelim. Daha sonra tahta kaşık ile karıştırarak servis yapabilirsiniz.

PIRASA MALZEMELERİ

• 5-6 dal pırasa (beyaz kısımları kullanılacak)

• 2 adet havuç

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 5-6 yemek kaşığı domates sosu

• Yarım Türk kahvesi fincanı pirinç

• 2 yemek kaşığı sıvı yağ

• Tuz

• Sıcak su

YAPILIŞI

1. Pırasa yemeği yapmak için pırasalar temizlenerek 1 cm uzunluğunda doğranır.

2. Bol su ile yıkanarak suyunun süzülmesi sağlanır.

3. 2 adet orta boy havucun dış kısmı soyulur ve ince ince halka şeklinde dilimlenir.

4. Tencereye sıvı yağ alınarak salça eklenir ve kavrulur.

5. Rendelenmişdomateseklenerek 1-2 tur çevirelim.

6. Daha sonra havuç ilave edilir ve 2-3 dk hep birlikte kavrulması sağlanır.

7. Suyu süzülen pırasalar ilave edildikten sonra karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır.

8. Orta ateşte pırasalar suyunu salıp, suyunu çekene kadar bu şekilde pişirilir.

9. Son olarak yıkanmış pirinç ilave edilir, tuzu ayarlanır ve yemekle aynı hizaya gelecek kadar sıcak su eklenir. Su miktarı gerekirse eğer sonradan ilave ederek ayarlayabilirsiniz.

10. Tencerenin kapağı kapatılarak havuçlar ve pırasalar pişene kadar kısık ateşte pişirilir. Tüm sebzeler yumuşadıktan sonra yemeğimiz servise hazır.