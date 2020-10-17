Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı

36 yaşındaki Amerikalı model Sara Underwood, Bali'de maymun ormanına yaptığı ziyaret sırasında iki maymun heykelinin arasında bulunan merdivene oturdu. Hatıra videosu çekmek üzereyken yanına yaklaşan maymunlara muz verdiği esnada maymunlar, Sara'nın göğüslerine ellerini atarak taciz etti. Sara, tacize uğradığı anların fotoğraflarını video haline getirip ''Evet gerçekten göğüslerimi taciz ettiler'' başlığı ile paylaştı.

"BUNLAR BENİ TACİZ EDECEK"

Sara, taciz öncesi de kendisini maymunların fotoğraflarını, ''Bunlar beni taciz edecekler, bu bir uyarıdır'' başlığı ile paylaşmıştı. Sara'nın tacize uğradığı yerde birçok turist kadın da maymunların tacizine uğradı.