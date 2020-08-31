Poşe yumurta tarifi: Poşe yumurta nasıl yapılır? Poşe yumurta yapılışı

Poşe yumurta, mutfaklarda yeni şeyler denemek isteyenler için vazgeçilmez tariflerdendir. Beyazının katı ve sarısının da akışkan olması gerekn poşe yumurta da önemli olan yumurtanın sarısını parçalamamaktır. İşte, detaylar...

POŞE YUMURTA NEDİR?

"Poşe", kayısı kıvamında yumurtalar yapılmasını sağlayan tekniktir. Derin bir kapta kaynayan suda pişirme yapılır. Poşe yumurta tarifinde, yumurtanın akının katılaşmış, sarısının da yoğunlaşmış olması gerekiyor. Suda pişirirken yumurta beyazının dağılmaması gerekiyor. Servis sırasında da yumurta sarısında akışkanlık olmalı.

POŞE YUMURTA MALZEMELERİ

Yumurta

Kaynar su

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

En pratik ve hızlı poşe tarifi için; öncelikle ocakta kaynayan suyun içine tuz ve sirke eklenir.

Yumurtaların dağılmaması için yumurta ayrı bir yerde kırılır ve yavaşça ocaktaki kaynar suya bırakılır.

Beyazlarının dağılmaması için su yumurtanın üzerine dökülür sürekli, kayısı kıvamı için yaklaşık 4 dk yeterli süredir.