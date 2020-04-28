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Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam

Adana'da yunus polisleri banka önlerindeki vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken bir vatandaşın, yanındaki kadından ayrılmayıp "O benim eşim ondan ayrılamam" demesi dikkat çekti.

28.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:35

Yeni tip korona virüs nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske denetimine çıktı. Polis özellikle banka ve PTT önlerinde kuyrukta bekleyen vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıp maskesi olmayanlara da maske dağıttı.

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"BEN EŞİMDEN AYRILMAM"

Polisin sosyal mesafe uyarısı yaptığı bir vatandaşın yanındaki kişinin eşi olduğunu belirterek polise, "Ben eşimden ayrılmam" demesi dikkat çekti.

BAZI VATANDAŞLAR POLİSİ ALKIŞLADI

Polis buna rağmen vatandaşın eşiyle arasına kuyrukta beklerken en az bir metre mesafe koyması uyarısında bulundu. Polisin uyarılara üzerine vatandaşlar sosyal mesafeye uydu. Polis daha sonra maskesi olmayanlara tek tek maske dağıttı. Bazı vatandaşların maske dağıtan polisi alkışladığı görüldü.