Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor

Tarihi ana tanıklık etmek için Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar, güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. Polis bariyerini aşan kalabalık, Ayasofya Camii'ne doğru koştu.

24.07.2020 08:49 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:25

Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.

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BARİYERİ AŞAN ALANA KOŞUYOR

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerliyor.

İşte bu sabah çekilen fotoğraflar;