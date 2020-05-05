Pis Yedili nedir? Pis Yedili dizi konusu nedir? Pis Yedili yeniden mi başlıyor? Pis Yedili dizi oyuncuları kimler? Pis Yedili yeni bölümler ne zaman?

Pis Yedili Türk izleyicisi ve özellikle de gençler tarafından beğenilerek izlenen bir diziydi. Uzun yıllardır yeni bölümü yayınlanmayan ve bitirilen dizi tekrardan yeni bölümler ve yeni oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Pis Yedili ne zaman yayılanacak? Pis Yedili konusu nedir? Detaylar haberimizde.

PİS YEDİLİ DİZİSİ YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevilen dizi Pis Yedili'nin yeni bölümlerinin Haziran ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

PİS YEDİLİ KONUSU NEDİR?

Pis Yedili, okudukları lisede yangın çıktığı için açıkta kalır. Filiz hanım, onları özel bir liseye yerleştirir. Ama sınıf arkadaşları onları hiç sevmez ve onlara "varoş" diye hitap etmeye başlar. Kolejin başarıya endeksli sistemine sıkı sıkıya sahip çıkan müdiresi Esma Sultan bu öğrencilerin lisenin not ortalamasını düşüreceği endişesiyle onları istemese de, altın kalpli müdür yardımcısı Hasan Paşa'nın ve Filiz hanımın destekleri ile bu yedi öğrencinin hayatında yeni okullarında yepyeni bir yaşam başlar.

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PİS YEDİLİ DİZİSİ

PİS YEDİLİ OYUNCULARI KİMLER?

Pis Yedili, yayınlandığı dönemde dizinin başrollerini Ayşegül Aldinç, Özge Özberk, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Kadir Doğulu, Murat Arkın ve Barış Üregül Akan oynamaktaydı. Diziden ayrılan çok fazla oyuncu olmuştu.