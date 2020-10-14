Pırasa yemeği nasıl yapılır? Pırasa yemeği yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Kek denilince en sevilen lezzetlerin arasında Pırasa yemeği ilk sırada yer alıyor. Pırasa yemeği hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ikramlıklar arasında yer almaktadır. İşte Pırasa yemeği nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

PIRASA YEMEĞİ MALZEMELERİ

• 5-6 dal pırasa (beyaz kısımları kullanılacak)

• 2 adet havuç

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 5-6 yemek kaşığı domates sosu

• Yarım Türk kahvesi fincanı pirinç

• 2 yemek kaşığı sıvı yağ

• Tuz

• Sıcak su

YAPILIŞI

1. Pırasa yemeği yapmak için pırasalar temizlenerek 1 cm uzunluğunda doğranır.

2. Bol su ile yıkanarak suyunun süzülmesi sağlanır.

3. 2 adet orta boy havucun dış kısmı soyulur ve ince ince halka şeklinde dilimlenir.

4. Tencereye sıvı yağ alınarak salça eklenir ve kavrulur.

5. Rendelenmişdomateseklenerek 1-2 tur çevirelim.

6. Daha sonra havuç ilave edilir ve 2-3 dk hep birlikte kavrulması sağlanır.

7. Suyu süzülen pırasalar ilave edildikten sonra karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır.

8. Orta ateşte pırasalar suyunu salıp, suyunu çekene kadar bu şekilde pişirilir.

9. Son olarak yıkanmış pirinç ilave edilir, tuzu ayarlanır ve yemekle aynı hizaya gelecek kadar sıcak su eklenir. Su miktarı gerekirse eğer sonradan ilave ederek ayarlayabilirsiniz.

10. Tencerenin kapağı kapatılarak havuçlar ve pırasalar pişene kadar kısık ateşte pişirilir. Tüm sebzeler yumuşadıktan sonra yemeğimiz servise hazır.

PIRASA YEMEĞİNİN YANINA NE GİDER?

Makarna yemeğin yanında size eşlik eden güzel bir yemek olacaktır.

Bulgur pilavı pırasanın yanına yakışan en güzel lezzetlerdendir.

Erişte pilavı menünüzü zenginleştirecektir.

Pirinç pilavı klasik bir seçim her zaman işe yarar.

PIRASANIN FAYDALARI

• Sindirim sistemini kolaylaştırır.

• Kalp ve damar sağlığını korur.

• Kemik sağlığını içinde faydalı bir besindir.

• Göz sağlığını korur.

• Kan akışını düzenler.

• İçerisinde bol miktarda K, A, C ve B6 vitamini bulunmaktadır.

• Kemik sağlığı içinde oldukça faydalı bir besindir.

KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Bazı değişimler göstermekle beraber pırasa yemeği yaklaşık olarak 40 dakikada pişer.

KİLO ALDIRIR MI?

• Pırasa tek başına yendiği zaman kilo aldırmaz fakat yaparken yağını çok fazla kullanmamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca çok geç saatlerde ve ağır yemeklerle yememelisiniz.

PIRASA İLE YAPILABİLECEK TARİFLER

Pırasalı börek

Pırasalı patates graten

Yumurtalı pırasa

Pırasalı mücver

Pırasa köftesi

KAÇ KALORİDİR?

• Orta porsiyon 1 tabak pırasa yemeği yaklaşık olarak 183 kaloriye denk gelmektedir.