Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın evlilik teklifi yıl dönümünde yaptığı paylaşıma takipçisi yorum yapınca cevap vermekten geri durmadı. Eşi Yağmur Atacan ile yaş farkı sebebiyle sık sık eleştiri alan Altuğ, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi.

"KENDİMİZ İÇİN EVLENDİK"

Bu fotoğrafın altına yorum yapan bir kullanıcı, "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" diye yazdı. Bu kullanıcıya yanıt veren Altuğ, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi. Altuğ, Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaşıp, "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana "evet" demişim kocam, iyi ki" notunu yazdı.

13 YIL ÖNCE EVLİLİK TEKLİFİ ALDIĞINI SÖYLEDİ

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor. Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'ın kendisine evlilik teklif etmesinin üzerinden 13 yıl geçtiğini açıkladı.