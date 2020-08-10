Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor

Yıllar önce okuduğu şarkılarla isminden söz ettiren Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu'yla hayatını birleştirdi. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Petek Dinçöz, ikinci kez bebek heyecanı yaşadığı ortaya çıktı.

BEBEK BEKLİYOR

Metropol hayatından sıkılıp doğayla iç içe daha sakin ve dingin bir hayat yaşamak için Bodrum'a yerleşen Petek Dinçöz, ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Instagram hesabından bebek patiği paylaşarak müjdeli haberi veren şarkıcıya sevenlerinden yorum yağdı. Dinçöz'ün 'şükür' emojisi ile paylaştığı fotoğrafa eşi de kalp emojileri ile karşılık verdi.

Petek Dinçöz ve SerkanKodaloğlu'nun İrfan Aslan adında bir erkek çocukları var.