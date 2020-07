Pedofili nedir? Pedofili hastalığı neden olur? Tedavisi mümkün mü?

Sosyal medyada oldukça konuşulan Wayfair olayı ile pedofili tekrardan gündeme geldi. Pedofili nedir, ne anlama gelir, nasıl anlaşırız gibi soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

PEDOFİLİ NEDİR?

Pedofili, yetişkin bir kişinin ergenlik (buluğ çağı) dönemi öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıcan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir.

Pedofili hastalığının eğilimi karşı cinse veya kendi cinsine olabilir. Pedofililerin büyük çoğunluğu erkektir ve bu durum kadınlarda çok daha az rastlanır.

PEDOFİLİ KELİME ANLAMI NEDİR?

Pedofili;

Yunanca " Pedos " kelimesinden türemiştir. Pedos kelimesi "Çocuk" anlamına gelmektedir.

" kelimesinden türemiştir. Pedos kelimesi "Çocuk" anlamına gelmektedir. Arapça olarak kökeni ise "Sübyan" demektir. Sübyan Arapça'da "Çocuklar" manasına gelmektedir.

PEDOFİLİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR? NEDEN OLUR?

Pedofili, yetişkin bir bireyin ergenlik öncesi çocuklara veya ergenliğe yeni giren bireylere karşı sapkınca duyduğu arzu ve istektir. Kişi kendinin rahatsız olduğunu düşünmez, aksine bunu normal bir his olarak karşılar. Normal bireylerin düşünme yetilerinden daha fazla ve güçlü duygulara, hazlara sahip olabilirler.

Pedofili rahatsızlığında beynin rolü oldukça büyüktür. Pedofili hastalığında olan kişilerin beyin yapılarında normalin dışında anormallik olduğuna dair bir çok kanıtlar vardır. Bu kişilerin beyinlerinin gelişimi sırasında ortaya çıkan bu anormallikler belirli deneyimler ile zihindeki daha doğrusu bilinçaltındaki yerini alır. Mesela çocukken istismara uğramak buna örnek verilebilir. Pedofil bireylerin beyinlerindeki anormallikler, zorlanmaya, muhakeme zayıflığına ve tekrarlı düşüncelere neden olabilir.

PEDOFİLİ NASIL ANLAŞILIR?

Her yetişkinin çocuk istismarcısı yani pedofili rahatsızlığında olabileceğini anlamamız gerekir. Yani her yaştan, her cinsten bir kişi çocuk istismarcısı, pedofili olabilir. Birçok çocuk istismarcısının istismar ettikleri çocuklar tarafından tanınan kimseler olduğunu bilmeliyiz ve buna göre hareket etmeliyiz. Çünkü cinsel istismara uğrayan çocukların %30'u bir aile bireyi tarafından istismar edilmişken, bu istismara uğrayan çocukların yüzde 60'ı aile bireyi olmayan tanıdıkları yetişkinler tarafından istismara maruz bırakılmışlardır.

Aynı zamanda çocuklarımızı bu kişilerden korumamız gerekiyor. Bunun için çocuklarımızın güvenliğini sağlamalıyız. Onlara zaman ayırmalıyız ve ilgi göstermeliyiz. Mesela okul dışı etkinliklerinde çocuklarımızı yalnız bırakmamalıyız. Eğer çocuğumuz için bakıcı tuttuysak eve kamera yerleştirmeliyiz. Çocuğumuzun girdiği internet sitelerinde güvenliği sağlamalıyız. İllegal siteleri bilgisayarımızdan engellemeliyiz. Son olarak çocuğumuzla sürekli ilgilenmeli ve iletişim halinde olmalıyız. Onların sıkıntılarını, dertlerini dinlemeliyiz ve çözüm yoluna gitmeliyiz.

PEDOFİLİ TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Bazı hastalıklarda olduğu gibi pedofili hastalığının da doktorlar tarafından kanıtlanmış bilinen, belirli bir tedavisi ve tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Pedofili hastaları cinsel dürtüler tarafından yönetiliyor ve bu dürtüleri yüzünden sürekli kendilerini tekrar ediyor.

Pedofili hastalarının dürtülerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Eğer kontrol edemiyorlarsa da çevrelerine veya kendilerine zarar vermeden doktora görünmeleri gerekmektedir. Pedofililerin çeşitli terapi evrelerinden geçmeleri ve geçmişte başlarından geçen kötü anıları hafızalarından silmeleri gerekmektedir.

Kısacası; pedofili tedavisi günümüzde çocuklara yönelik her türlü şiddetin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyan bir tedavidir. Dikkate alınması gerekmektedir.