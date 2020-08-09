Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş

Hapishanede intihar ettiği açıklanan çocuk istismarcısı milyarder Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve iş birlikçisi olduğu söylenen Ghislaine Maxwell ile ilgili iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. 59 yaşındaki Ghislaine Maxwell, Epstein'in cinsel istismar ağına ABD sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton'u da katmaya çalıştığı iddia edildi.

BELGESELDE ANLATILDI

Ghislaine Maxwell'in arkadaşı Christopher Mason, Surviving Jeffrey Epstein (Jeffrey Epstein'den Geriye Kalan) adlı belgesel dizisinde gündemi yerinden oynatacak açıklamalarda bulundu. İngiliz gazeteci Mason, 2000 yılında bir partide Maxwell'in o dönem 19 yaşında olan Paris Hilton'u ilk kez görüp arkadaşına "Aman Tanrım bu da kim? Jeffrey için muhteşem biri olabilir. Beni onunla tanıştırın" dediğini aktardı.

GENÇ KIZLARI EPSTEIN'LE TANIŞTIRIYORDU

İngiliz sosyetesinden Maxwell'in, Epstein'in cinsel ilişki ağına katılması için bulduğu genç kızları milyarder finansçıyla yemeğe çıkardığı biliniyor. Ghislaine Maxwell'in Paris Hilton ile Epstein arasında iletişim kurup kurmadığı ise şimdilik bilinmiyor.

EPSTEIN NEDEN HAPSE GİRDİ?

New York'taki federal savcılar 2002-2005 yılları arasında Epstein'in New York'taki evi ve Florida'daki malikanesinde aralarında 14 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu reşit olmayan kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğine dair suçlamalar içeren iddianameyi geçen ay yeniden gündeme getirdi. Epstein'e 2007'de de benzer suçlamalar yöneltilmişti. Savcılıkla anlaşan ve fuhuş suçlamasını kabul eden Epstein, olası bir müebbet hapis cezası yerine 13 ay hapse mahkum olmuştu.

Amerikan medyasına göre 6 Temmuz'da Epstein'ın malikanesinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit, çok sayıda pırlanta, adına düzenlenmiş, ikamet yeri olarak Suudi Arabistan'ın göründüğü günü geçmiş bir sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğrafları bulunmuştu. Yeni suçlamaların ardından Epstein, New York'taki evinde göz hapsinde tutulmayı talep etti. Yargıç bu talebi reddetti ve Epstein, Temmuz başında hapse girdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Epstein, suçlu bulunması halinde bu kez 45 yıl hapis cezasına çarptırılabilecekti.

GÜÇLÜ BİR ÇEVRESİ VARDI

Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, zengin ve güçlü insanlarla iyi ilişkileri olan bir isimdi.ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD başkanlarından Bill Clinton ve İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew bir dönem arkadaşlık yaptığı isimler arasında. New York dergisinde 2002 yılında yayımlanan bir profilde Trump, Epstein için, "Onunla birlikte vakit geçirmek çok eğlenceli" demiş ve eklemişti: "Benim gibi güzel kadınları sevdiği ve bunların çoğunun genç olduğu da söyleniyor. "Ancak Trump, "12 ya da 15 yıl önce" arkadaşlıklarının bittiğini ve Jeffrey Epstein'ı çok da sevmediğini de eklemişti.



