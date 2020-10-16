Patron - Sevdik de noldu sanki sözleri nelerdir? Patron Sevdik de noldu sanki rap şarkısı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!

Patron'un yeni şarkısı "Sevdik de noldu sanki" birçok kişi tarafından beğeni topladı. Özellikleri sözleri çok beğenilen şarkının tüm sözleri nelerdir merak ediliyor. Peki Sevdik de noldu sanki şarkısı tüm sözler nelerdir?

PATRON 'SEVDİK DE NOLDU SANKİ' RAP SÖZLERİ

Verecek çok şeyim vardı

Oysa alacak kimsem yok

Kafamda birikim, iç ses çok

Olmuşsun tilki, insan, dost

Diyecek çok şeyim varken de

Geç kaldım birikir istasyon

Hiçbiriniz bir değil iştah çok

Yenemedin hiç kibri insan zor

Neyi kaybettiğini bazen 10 yıl sonra anlarsın

Son söz yollamam kalsın, gözlerin dolmadan baksın

Geri dönmeye kalkmam asla onsuz yollar aşmışsam

Sorular sormam haksızsam, yanıldım dostlar hakkında

Hayatlar pislik ve beton, cahilin bilindik egosu

Batmadan işlettim her kozu, bura sanki çiftlik bentosu (bentos)

Benim ruhum bir şehir seninki godzilla gibi

Tripler çok sıkar beni, sessizlik son silahım benim

Sevdik de noldu sanki? (brrr)

Sevdik de noldu sanki?

Sevgim? oldun mani

O kalp bir beton cam değil

Sevgim? oldun mani

Dipte kaldın pas kir

Sevdik de noldu sanki?

Sensiz de yaşarım illa ki

Sevdik de ne oldu sanki

Artık güven korkum baki

Acı olsa da budur hakikat

Bana tabiat bir ambians

Sen sakin kal çok tahribat

Nap'im artık abi daha

Sana şans yok artık abi daha

Önce kendinle derdin ne çöz bul

Senin derdin ne ben değilsem dürüst ol

Gece geldiğinde geçmişe dön bak

Bütün verdiğini sinemden sök al

Biraz sancım var başımda ağrır yavaştan

Sabahları sevmedim ağzımda katran

Karanlık gecelere zaafım var hatta

Her sabah yine akşamdan kalma (brrr)

Sevgime oldun mani

En dipte kaldın pas kir (pas kir)

Ben olmuşum romantik

Sevdik de noldu sanki?

Sevdik de noldu sanki?

Sevgime oldun mani

O kalp bir beton cam değil

Sevgime oldun mani

Dipte kaldın pas kir

Sevdik de noldu sanki?

Sevdik de noldu sanki?

Sevgime oldun mani

O kalp bir beton cam değil

Sevgime oldun mani

Dipte kaldın pas kir

Sevdik de noldu sanki?

SEVDİK DE NOLDU SANKİ ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 15 Ekim'i 16 Ekim'e bağlayan gece saat 00:00 'da çıkmıştır. Daha doğrusu Youtube kanalına yüklenmiştir. Şarkının şuanda 50 bin izlenmesi mevcuttur. Parçanın diğer bilgileri ve klip hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz : Patron / Müzik : Uğur Öztürk

Mix & Mastering : Kupa A

Director : Murat Joker

Director asist : İsmail Sabotic - Ali Babacanoğlu

Post production : Çisem Baydar

Color : Oğuz Birgölge