Patron - Sevdik de noldu sanki sözleri nelerdir? Patron Sevdik de noldu sanki rap şarkısı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
Patron'un yeni şarkısı çıktı! Rap şarkısı severler "Sevdik de noldu sanki" şarkısının sözlerini araştırmaya başladı. Peki Sevdik de noldu sanki şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Patron'un yeni şarkısı "Sevdik de noldu sanki" birçok kişi tarafından beğeni topladı. Özellikleri sözleri çok beğenilen şarkının tüm sözleri nelerdir merak ediliyor. Peki Sevdik de noldu sanki şarkısı tüm sözler nelerdir?
PATRON 'SEVDİK DE NOLDU SANKİ' RAP SÖZLERİ
Verecek çok şeyim vardı
Oysa alacak kimsem yok
Kafamda birikim, iç ses çok
Olmuşsun tilki, insan, dost
Diyecek çok şeyim varken de
Geç kaldım birikir istasyon
Hiçbiriniz bir değil iştah çok
Yenemedin hiç kibri insan zor
Neyi kaybettiğini bazen 10 yıl sonra anlarsın
Son söz yollamam kalsın, gözlerin dolmadan baksın
Geri dönmeye kalkmam asla onsuz yollar aşmışsam
Sorular sormam haksızsam, yanıldım dostlar hakkında
Hayatlar pislik ve beton, cahilin bilindik egosu
Batmadan işlettim her kozu, bura sanki çiftlik bentosu (bentos)
Benim ruhum bir şehir seninki godzilla gibi
Tripler çok sıkar beni, sessizlik son silahım benim
Sevdik de noldu sanki? (brrr)
Sevdik de noldu sanki?
Sevgim? oldun mani
O kalp bir beton cam değil
Sevgim? oldun mani
Dipte kaldın pas kir
Sevdik de noldu sanki?
Sensiz de yaşarım illa ki
Sevdik de ne oldu sanki
Artık güven korkum baki
Acı olsa da budur hakikat
Bana tabiat bir ambians
Sen sakin kal çok tahribat
Nap'im artık abi daha
Sana şans yok artık abi daha
Önce kendinle derdin ne çöz bul
Senin derdin ne ben değilsem dürüst ol
Gece geldiğinde geçmişe dön bak
Bütün verdiğini sinemden sök al
Biraz sancım var başımda ağrır yavaştan
Sabahları sevmedim ağzımda katran
Karanlık gecelere zaafım var hatta
Her sabah yine akşamdan kalma (brrr)
Sevgime oldun mani
En dipte kaldın pas kir (pas kir)
Ben olmuşum romantik
Sevdik de noldu sanki?
Sevdik de noldu sanki?
Sevgime oldun mani
O kalp bir beton cam değil
Sevgime oldun mani
Dipte kaldın pas kir
Sevdik de noldu sanki?
Sevdik de noldu sanki?
Sevgime oldun mani
O kalp bir beton cam değil
Sevgime oldun mani
Dipte kaldın pas kir
Sevdik de noldu sanki?
SEVDİK DE NOLDU SANKİ ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 15 Ekim'i 16 Ekim'e bağlayan gece saat 00:00 'da çıkmıştır. Daha doğrusu Youtube kanalına yüklenmiştir. Şarkının şuanda 50 bin izlenmesi mevcuttur. Parçanın diğer bilgileri ve klip hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz : Patron / Müzik : Uğur Öztürk
Mix & Mastering : Kupa A
Director : Murat Joker
Director asist : İsmail Sabotic - Ali Babacanoğlu
Post production : Çisem Baydar
Color : Oğuz Birgölge