Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti

Bir dönem Axel Witsel ve Alexandre Pato'nun formasını giydiği ve Fabio Cannavaro'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Çin kulübü Tianjin Tianhai iflas ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sürdürülemez mali durum, kulübün normal operasyonlarını yürütmesine engel oldu. Zor bir kararın ardından kulübü resmi olarak kapatmaktan başka çaremiz kalmadı" ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA YILDIZLARI FORMA GİYMİŞTİ

2006 yılında Tianjin Quanjian adı altında kurulan Tianjin Tianhai, 2017 yılında kulübün başına Fabio Cannavaro'yu getirerek kulübü ligin zirvesine oynayan bir takım haline getirmişti. Cannavaro sonrasında Brezilyalı yıldız futbolcular Axel Witsel ve Alexandre Pato'yu transfer eden ekip, o sezon ligi 3. olarak bitirmiş ve kulüp tarihindeki en iyi başarıyı elde etmişti.

Cannavaro ve Pato

TUTUKLANMA SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Elde edilen başarıdan bir sene sonra ise kulüp kurucusu ve başkanı yasadışı pazarlama uygulamaları nedeniyle tutuklanmış ve bununla birlikte Tianhai, düşüş yaşamaya başlamıştı.