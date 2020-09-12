Patlıcan silkme yemeği nasıl yapılır? MasterChef patlıcan silkme yemek tarifi, patlıcan silkme malzemeleri

2020 Masterchef programında yeni bölümde şefler patlıcan silkme yemeğinin yapılmasını istedi. Sizler için patlıcan silkme yemeğinin tarifini paylaşacağız. Patlıcan silmle malzemeleri, yemek tarifi ve tüm detaylar haberimizde...

PATLICAN SİLKME YEMEĞİ İÇİN MALZEMELER

3 tane çarliston biber

500 gram patlıcan

2 tane orta boy kuru soğan

2 tatlı kaşığı şeker

2 çay kaşığı tuz

6 diş sarımsak

6 adet domates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

PATLICAN SİLKME NASIL YAPILIR? YEMEK TARİFİ

- İlk olarak aralıklı olarak patlıcanları soyuyoruz ve bir parmak kalınlığında doğruyoruz.

- Akabinde patlıcanları tuzlu suya koyup bekletiyoruz.

- Sonrasında yemeğe katacağımız soğanları ve biberleri temeklik doğruyoruz. Sarımsağı da küçük küçük doğruyoruz.

- Tencereye ilk olarak soğanı atıyoruz. Sonrasında sırayla sarımsak, biber, patlıcan ve en üste de yemeklik doğranılan domatesleri katıyoruz.

- Sonrasında üstüne şeker ve tuz serpiyoruz.

- Ardından üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz ve tencerenin kapağını kapatıp ocağa koyuyoruz. Sonrasında yemeğimizi ısıtıyoruz.

- Böylelikle patlıcan silkme yemeğimiz hazır oluyor.

- Afiyet olsun...