Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kalabalık İstanbul trafiğinde patenli bir gencin, işlek bir yolda, hafriyat kamyonunun arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Tasvip edilmeyen görüntüler yürekleri ağza getirdi.

TRAFİĞE ALDIRIŞ ETMEDİ

Sultangazi Habibler -Arnavutköy bağlantı yolunda kaydedilen görüntüde patenli genç, araç yoğunluğuna aldırmadan hafriyat kamyonuna tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı. Gelip geçen araçların arasında tehlikeye aldırmadan bir süre yolculuk yapan genç, daha sonra gözden kayboldu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler yürekleri ağza getirdi.