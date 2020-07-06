Passiflora meyvelerini 100 liradan satışa çıkardı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hobi amaçlı tropik meyve ve endemik bitkiler yetiştiren Ahmet Tural (64), 5 yıl önce diktiği 5 passiflora (çarkıfelek) ağacından ilk hasadını yaptı.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hobi amaçlı tropik meyve ve endemik bitkiler yetiştiren Ahmet Tural (64), 5 yıl önce diktiği 5 passiflora (çarkıfelek) ağacından ilk hasadını yaptı. Yaklaşık 10 kilo passiflora meyvesi toplayan Tural, kilosunu 100 liradan satmayı hedefliyor.
Gazipaşa Pazarcı Mahallesi'nde 5 yıl önce hobi amaçlı tropikal bahçe kuran Ahmet Tural, 5 passiflora ağacından ilk hasadını yaptı. Yaklaşık 10 kilo passiflora meyvesi toplayan Tural, kilosunu 100 liradan satmayı hedefliyor. Passiflora ağacının cinsine göre yılda iki defa meyve verdiğini anlatan Ahmet Tural, hasadın haziran sonunda başlanıp, eylül ayı içinde sona erdiğini, ikinci hasadın ise ocak ve mart aylarında yapıldığını söyledi.
Bölgede tropikal üretime katkı sağlayan Mustafa Ezici ise passiflora fidanı üretimi yapıp bahçeleşmeye karar veren üreticilere fidan desteği veriyor.