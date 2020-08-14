PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK, Gürcü futbolcu Nika Ninua'yı kadrosuna kattı. Ninua, siyah beyazlı kulübün de gündeminde yer alıyordu.

21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu, Yunan ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SERGEN YALÇIN BEĞENMEDİ

Pandemi arasından sonra Beşiktaş maçlarını izlerken paylaşımlar yapan Nika Ninua'nın transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Nika Ninua'yı beğenmediği ve yabancı hakkını, Gürcü futbolcudan yana kullanmak istemediği öğrenildi.

Gürcistan futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösterilen 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Aralık ayında sona eriyordu.