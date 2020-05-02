PANDEMİ HASTANESİ ŞANTİYESİNE GİREN HIRSIZLAR FİLM GİBİ KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

Eski Atatürk Havalimanı içinde yapımına devam edilen pandemi hastanesi şantiyesinde akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Şantiye görevlisi kılığında içeri girip 74 bin TL değerindeki bakır kabloları çalmak isteyen 6 kişi, film gibi bir kovalamacanın ardından yakalandı. Şahısların daha önce de onlarca kez hırsızlık ve başka suçlardan gözaltına alındığı öğrenildi.

SALGIN HASTANESİNDEN KABLO ÇALDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 28 Nisan'da kapalı kasa bir minibüsten şüphelenerek takibe aldı. Yapılan plaka sorgulamasında aracın üzerindeki plakanın sahte olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine aracı takibe alan ekipler aracın Atatürk Havalimanı içinde yapımı devam eden pandemi hastanesine şantiyesine girdiğini belirlendi. Polis ekipleri araçtan inen kişilerin bazı kabloları araca yüklediğini gördüğünde onları yakalamak için harekete geçti. Ancak polise direnen şüpheliler çaldıkları kablolarla birlikte şantiye içinde kaçmaya başladı. Pandemi hastanesi şantiyesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çevredeki tüm ekipler alarma geçti. Bir süre şantiye içinde kaçan şüpheliler kısa bir süre için izlerini kaybettirdi. Ancak siyah renkli minibüsün izi kısa süre içinde Eski Havaalanı caddesi üzerinde bulundu.

İHTARA UYMAYINCA POLİS ARACINI ÜZERLERİNE KIRDILAR

Polis ekiplerinin "Dur" intiharına uymayarak kaçmaya devam eden ekiplerle filmleri aratmayan bir kovalamaca başladı. Şüphelilerin kullandığı minibüsü durdurmak için polisler ekip araçlarının direksiyonunu şüphelilerin aracının üzerine kırdı. Yolu bölen tretuvar ile polis araçlarını arasına sıkışan minibüs durdurulurken içinde bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında 3 polis aracının kaza sonucu ağır hasar gördüğü belirtildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Birçok iş yerinden de hırsızlık yaptıkları belirlenen hırsızların hastane şantiyesinden 74 bin lira değerinde bakır kablo çalma anları da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde üzerlerine reflektörlü yelek giyerek şantiye personeli süsü veren kişilerin bir minibüsle içeri girdikleri görüldü. Minibüsten inerek çalacakları kabloları seçen şüphelilerin yanana bir süre sonra bir polisin geldiği görüldü. Görüntülerde polise kendilerini şantiye personeli olarak tanıtan kişilerin paniklediği görüldü. Polisin şüphelilerin hırsız olduklarını anlayarak şantiye kapısını kapatmaya gitmesi sırasında şüphelilerin araca binerek hızla kaçmaya başladıkları görüldü.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin azılı hırsız oldukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sadettin B'in daha önceden 17 kez iş yerinden hırsızlık, 6 kez otodan hırsızlık, 8 kez açıktan hırsızlık, 2 kez yağma, bir kez de güveni kötüye kullanmak suçlarından polis tarafından yakalandığı belirtildi. Şüpheli Sedat G'nin hırsızlık ve yağma suçlarından 15 kez, Doğan G.'nin hırsızlık, açıktan hırsızlık, yağma, yaralama suçlarından 27 kez, Murat B'nin hırsızlık, yağma suçlarından 33 kez, Emre M'nin hırsızlık, otodan hırsızlık yağma gibi suçlardan 31 kez, Onur G'nin ise hırsızlık, otodan hırsızlık gibi suçlardan 31 kez gözaltına alındığı belirlendi. Şüpheliler ayrıca birçok hırsızlık dosyasıyla ilgili mahkemeler tarafından arandığı öğrenildi.

İPLİKTEN SİGARAYA KADAR NE VARSA ÇALMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Atatürk Havalimanı içinde yapımına devam edilen pandemi hastanesindeki hırsızlığın dışında çok sayıda hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin 14 Nisan'da Güngören'de bulunan bir tekstil iş yerinden 40 bin liralık iplik çaldıkları, 1 Nisan'da Güneşli'de bir konfeksiyon atölyesine girerek 2 bin 560 erkek paltosu çaldıkları belirlendi. Yine aynı şüphelilerin 10 Nisan'da bir bakkaldan 60 bin lira değerinde sigara, Maltepe'de bir dükkandan piyasa değeri 100 bin lira olan çeşitli inşaat malzemeleri çaldıkları ortaya çıktı. Bayrampaşa'da bir iş yerinden 35 adet lastik ve 12 otomobil aküsü çalan şüphelilerin, ayrıca bölgedeki başka dükkanlardan da otomobil lastiği çaldıkları belirlendi. Şüpheliler hakkında 12 hırsızlık olayıyla ilgili işlem yapıldığı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.