Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler

Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü. Gelen ilk bilgilere göre uçakta 99'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 107 kişi bulunuyordu.

Sosyal medyada kazaya dair paylaşılan görüntüler, uçağın bir yerleşim bölgesine düştüğünü gösterdi.

Olayda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak olay yerinden gelen görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler: