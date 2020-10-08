  

Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor

08.10.2020 16:15 | Güncelleme: 08.10.2020 18:53

Pakistanlı Mudassir Gujjar adlı genç, 2.28 cm boyuyla dikkatleri üzerine topluyor. Gujjar kriket oyuncusu olmak için özel eğitim alıyor.

Pakistan'da yaşayan Mudassir Gujjar adlı genç (21), çok küçük yaşlarda dahi yaşıtlarından bir hayli uzundu. İlkokul yıllardında yaşıtlarından kat be kat uzun olan genç, şimdilerde boyunun verdiği avantajlardan faydalanıyor.

Gujjar, 2.28 cm boyuyla alay edilen kriket oyuncusu olmak için özel eğitim alıyor. Gujjar'ın Pakistan'ın yerel kriket takımı Lahor Qalandars seçimlerini kazandığı belirtildi.

Gujjar'ın hedefinin Pakistan'ı kriket alanında uluslararası arenada temsil etmek olduğu kaydedildi.

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