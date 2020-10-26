Özlü sözler nelerdir? En güzel özlü sözler, kısa sözler, sevgi sözleri, manalı sözler, sevda sözleri hangileridir?

En güzel özlü sözler, kısa sözler, sevgi sözleri, manalı sözler, sevda sözleri ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. Hislerinizi etkili bir biçimde kullanabilirsiniz. Özlüsözler nelerdir? En güzel aşk sözleri hangileridir? Sözleri okurken hemen geçmeyip en az bir dakika olsa da üzerinde düşününce o zaman sözlerin büyüsünü fark edebileceksiniz. İşte en güzel özlü, sevda, manalı sözler haberimizde...

ÖZLÜ SÖZLER

Gittin mi büyük gideceksin! ayrılık bile gurur duyacak seninle! can Yücel

Bana eksiklerimi sorma hayat babam derim tamamlayamazsın'

Yalnız bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü...

Düşmanın en büyük hilesi dostluğudur. Sadi Şirazi

Küçük işlere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. Eflatun

Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.

Her şey neye layıksa ona dönüşür. Mevlana

Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur. Yunus Emre

Kalbinizle yarattığınız her şey size geri dönecektir.

Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle... Hz. Ali

Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider.C. Bruno

Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır.Moliere

Beni mahveden şey; bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır. Victor Hugo

Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.

İnsanlar seninle konuşmayı bıraktığında, arkandan konuşmaya başlarlar. -Pablo Neruda

KISA SÖZLER

Sonuç, ben şair oldum sen şiir...

Zor sınavlar güçlü insanlar yetiştirir.

Güven bir ayna gibidir. Bir kez çatladı mı çizik gösterir.

Her kalpte bir mezarlık vardır.

"En iyi intikam düşmanınız gibi olmamaktır." Marcus Aurelius

Onun gülüşü başka.

Özlemek ne kötü şey

seven insan vazgeçmez.

sevesi yokmuş napalım.

keşke yanımda olsan

En çok kokusu özlenirmiş.

yanacak canım kalmadı benim.

Sen benim ait olduğum yersin.

Olduğu kadar, olmadığı kader.

Yorulmadan olsunlaşamıyorsun.

Hiç nefret ede ede sevdiniz mi?

Bana kimse değil sen lazımsın.

Mesafeler diyorum, olmamalılar.

Sen, özlenecek en güzel şeysin.

Önce hayaller ölür sonra insan.

Sevmek seninle anlam kazanmıştı.

Sustuysam Rabbime bırakmışımdır.

Çocuktum, mutluydum, sonra geçti.

Hiç bu kadar susmak istememiştim.

Sen en güzel duygularımın katilisin.

Mutluluğun formülü, umursamamak.

İnsan en çok sevdikleriyle sınanır.

Kadına en çok yakışan özgüvenidir.

Sonra dinle aynı şarkıyı, defalarca...

SEVGİ SÖZLERİ

O kadar güzel gülüyordu ki sevmesem ziyan olacaktı.

Kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek. Ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma. Bil ki çektiğin acı bir gün dermanın olacak.

Aşk'a sınır koyamazsın ve aşık oldun mu kalbinin esirisin onun sürüklediği yerdesin; sana acı çektirse bile.

Eğer gökyüzü bir parça kâğıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi.

Seni bağrıma değil, bağrımı ve başımı ayağının altına bastım. Gözüm toprak olacak, ama gönlüm daima aşk kokacak.

Bazen hiç ummadığınız birine aşık olabilirsiniz ama bu yaptığınız şeyi yanlış kılmaz. Herkes mutlu olmayı hak etmez mi?

Ne sıradan bir sevgiyi yaşayacak kadar basit biriyim. Ne de seni sıradan bir sevgiye malzeme yapacak kadar herhangi biri.

Sevgi; insanın kalbinde tomurcuklanan nadide bir çiçektir. Mühim olan onu yara almadan yaşatabilmektir.

Aşk kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok düşünmektir.

Gerçek sevgi sabırdır, her şeye dayanır. Affeder, çabalar, gerektiğinde susar, kabullenir ama asla bitmez.

Ne iş yaparsın sen dedi. Hamalım dedim. Nasıl yani dedi. Elimden tutmasını bilenin, yüreğini taşırım dedim.

MANALI SÖZLER

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.

Canım sıkkın bu aralar kendi dünyamın çaresizliği içerisinde dalıp gidiyorum.

Hayatından aniden çıkan insanlar için üzülme. Zaten çürük meyve dalından tez ayrılır.

Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

Kadın kasa gibidir, şifresi bilinmeden açılmaz.

Birileri arkanızdan konuşuyorsa, onlardan öndesiniz demektir.

Unutma ellerini Rabbine açabiliyorsan anla ki O seni dinliyor, çünkü O Rabbin öyle bir Rab ki, kabul etmeyeceği duanın ellerini semaya açtırmaz.

Akşam ezanından sonra kopacakmış ya kıyamet, belki de o yüzden akşam ezanından önce evde ol der anneler, son bir kez daha görebilmek için.

Gülümsüyorum çünkü biliyorum ki gülümsemek; dostlarıma karşı sunduğum en iyi ikram, düşmanlarıma karşıda en asil darbedir!

Oysa defalarca sormuşlardı, büyüyünce ne olacaksın diye; "MUTLU" diyemedik. Çünkü çocuktuk; akıl edemedik.

Haddini bilmedikten sonra çok şey bilmek bir şeye yaramaz. Suskunluk kimseyi yanıltmasın, çünkü susan konuşursa kimse kaldıramaz.

Hayat, her gidenin ardından koşmaya değmez bilmelisin. Sen gelecek olanları bekle, gidecek varsa bırak gitsin.

İnsanlar eğlenebildikleriyle arkadaş olurlar, anlatabildikleriyle dost, ağlayabildikleriyle kardeş.

Dost için sırtımı köprü yapmaya hazırım ben, yeter ki temiz kalpleri taşıyan ayaklar geçsin üzerimden.

Aşırı yüz bulan ve her dediğini yaptıran ask usandırır.

Geçmişte kim olduğunu bilmek istiyorsan, şu an kim olduğuna bak. Kim olacağını bilmek istiyorsan, ne yaptığına bak.

Yaşamak sadece nefes almak değildir; çoğu zaman kendimize ve sevdiklerimize duyduğumuz saygıdır, sevgidir, güvendir…

Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür.

Kimle gezdıgıne, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin çünkü; bülbül güle, karga çöplüge götür.

SEVDA SÖZLERİ

Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur.

Aşktan yana yaşadıklarımı bilseydin eğer halen sevebiliyor oluşuma aşık olurdun. Elif Şafak

Bazı aşklar okyanus gibidir. Görmesen de sonunun bir yerde bittiğini bilirsin, şimdi okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi, görmesem de biliyorum sonunu sonsuza dek bitmeyecek.

Sarılmayı bilir misin? Sahiplenmeyi, sahiplendiğinde sadık kalmayı? Sen bilir misin aşık olmayı? Bölünebilir misin ikilere, üçlere, gerekirse binlere? Yapabilir misin? Gerçekten sevebilir misin? Sevmenin demesi olmaz. Unutma; ya çok seversin bir kere, ya da hiç sevmezsin.

Dilek tutman için yıldızların kayması mı gerekiyor illa ki? Gönlüm gönlüne kaydı yetmez mi?

Öyle bir 'yâr' sev ki evladım; elinde su tasıyla, iftarı bekleyen oruçlu gibi beklesin seni…

Aşkın gözyaşları ıslatırken sevgilinin omzunu, neden bu kadar geç kaldığını sorar aşk meleği.

Açık çay içerdi hep, demli olunca bardağın diğer tarafından beni göremezmiş, öyle derdi.

Dediler ki: gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki: gönle giren gözden ırak olsa ne olur.

Aşk bittikten sonra arkadaş kalalım diyenler. Güle başka isim versen değişik kokacak mı?

Aşkın hikâyesini, durmaksızın feryâd eden bülbüle değil. Sessiz sedasız can veren pervanelere sor.

Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet, olsun! Vuslata aşık gönül susmaya da razı.

Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur.

İyi geceler canım derdin. Gecenin iyiliğinden çok, canın olma düşüncesi yeşerir dururdu içimde.