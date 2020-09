Özlem sözleri 2020: Özlemle ilgili sözler, Özlem dolu sözler, Özlemek sözleri, Özlemek ile ilgili sözler

2020 yılı için en güzel özlem sözlerina bu sayfa altından erişebilirsiniz. Özlem sözleri nelerdir? Özlem ile ilgili sözler, özlem dolu sözler, özlemek sözleri, özlemek ile ilgili sözler nelerdir? Özlem duyduğumuz kişiye ne söylenir?

ÖZLEM SÖZLERİ

- Telefondaki sessiz nefesine, sıcacık gülümsemene, karşımda otururken beni süzmelerine hasret kaldım. İnan ki varlığına, arkadaşlığına, dostluğuna muhtacım. Seni inanılmaz özledim.

- Hissedince sana vurulduğumu baharda kuş olup uçasım gelir bakınca o güzel gözlerine hasreti bir anda silesim gelir ama ne çare bir tanem ne çare ne kuş olup uçabilirim nede hasreti silebilirim ama seni bir ömür boyu sevebilirim.

- Birini özlediklerinde muhtemelen aynı şeyi hissettiklerini söylediler, ama şu anda seni özlediğim kadar beni özlemenin mümkün olduğunu düşünmüyorum. (Edna St.)

- Seni o kadar çok özledim ki hayatımın her anındasın. Daha fazla özletme kendini ve dön artık bana.

- Bunca zamandır varlığını bilmediğim bir insanın özlemi vardı içimde. Şimdi varlığını bildiğim ama yanımda hissedemediğim insanın özlemi sarıyor beni.

- Bazen sana baktığımda, uzak bir yıldıza baktığımı hissediyorum. Göz kamaştırıyor, ama ışık on binlerce yıl önceydi. Belki de yıldız artık mevcut değildir. Ama bazen bu ışık benim için her şeyden daha gerçek görünüyor.

- Her gün sana dualarla kavuşuyorum. Rüyalarımda sana sarıldığımı görüyorum bu hasret her zaman sürecek.

- Bildiğinden emin olmadığın birisini özlediğin gibi hissetmek tuhaf. (David Foster)

- Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

- Sarılmak böylesine güze bir eylemken, kendini bu kadar özletiyor olman sana da saçma gelmiyor mu?

- Ne kadar sitemim varsa sana hepsi özlemimden. Gel özlem aştı haddini her zamankinden. Seni özledim.

- Seni özlüyorum. Hazır ol, çünkü seni gördüğümde, bir daha asla gitmene izin vermeyeceğim. (Veronica Rossi)

- Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

- Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

- Şayet bir yerlerde bir anda aklına gelirsem özlemim düşsün kalbine. Olduğun ortamda sessizliğe bürün. Özlemin ne demek olduğunu sen de iliklerine kadar hisset.

- Gözyaşlarını, gülüşlerini, öpücüklerini, saçının kokusunu, yüzümdeki nefesinin dokunuşunu istiyorum. Hayatımın son saatinde seni görmek istiyorum... son nefesimi alırken kollarında uzanmak için.

- Sen, solgun baharlardaki mavi yağmurum, akşam kızıllığında yorgun gölgem, kış ayazında yaz güneşimsin. Bulutlardaki saklı düşlerim, her günün sonunda özlediğimsin. Yüzün kadar temizdir kalbin, hangi sevgi alabilir yerini? Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı.

- Sen uzaklardayken ben yıldızları seyrettim tutam tutam ışıklarını çekip içime, sen uzaklardayken ben gidişini resmettim umudun beyazıyla karanlığı tuval yapıp gelişini bekledim.

- Sıkıntı çekecek kadar gücüm acı çekecek kadar sabrım kalmasa da Seni sevecek kadar kalbim her zaman vardır. Hani dağlarda dört mevsim erimeyen kar olur ya; yokluğunda yüreğimden eksilmeyensin sevgi.

- Her insan özler; bazısı maziyi bazısı geleceği bazısı da hiç gelmeyecek sevgiliyi...

- Gözlerinin ta içine bakıp da, "Nerde kaldın, özleminden öldüm öldüm dirildim" deyip sımsıkı sarılacağım günlerin hayali var yanı başımda. Beni hayata bundan daha çok ne bağlayabilir ki?

- Özlemini anlatmaya ne zamanım yeter ne de mürekkebim. Aşkın beni divane eyledi, özlemin deli…

- Şu dünyada tek bir dilek hakkım olsaydı, onu da sana kavuşmak için kullanırdım. Deli divane gönlümü sana verip, ömrümü sana adardım...

- Beklerken ruhun acıyorsa, kavuşunca ruhun yeniden doğar.

- Sana kavuştuğum an benim bayramım olacak. Sen benim en büyük özlemimsin.

- Seni bir gün değil, ömür boyu beklemeye hazır bu kalbim…

- Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki, "bir ihtimal belki gelirim" de yeter...

- Sabahları seviyorum, insanları seviyorum, filmleri, şarkıları, kitapları, sıcak ekmeği, kalabalık sofraları, çikolatayı, minicik bebekleri, rüzgârda yaprak olmayı, geceleri yıldız olmayı, yaz gecesinde yağmur olmayı sevdim. Ve en çokta seni sevdim, Hep yokluğunda.

- Gel artık gel de bitsin bu acı biraz da gözlerinle sev beni, elin dokunsun elime tenin tenime ben hayal değilim gerçeğim etimle canımla de gel de bu can senin artık de gel de nefes alayım yaşadığımı hissedeyim bende.

- Balıkların sevgisini bilir misin birbirlerine dokunamazlar ama sevgilerini hep yüreklerinde hissederler bende şimdi sana dokunamıyorum çünkü sen hep yüreğimdesin.

- Beklerken her ne kadar ruhum acısa bile kavuştuğum an ruhum da yeniden çiçekler açacak. Kavuştuğum an ben hayata yeniden bağlanacağım.

- Seni görmediğim günler karanlıktayım, katran gecelerdeyim cehennem misali bir yerdeyim. Bir demir nasıl paslanır, bir elma nasıl çürürse İşte öyleyim.

- Usandım yeşermemiş umutsuz bahçeyi beklemekten, usandım, tarla kuşunun sesinden usandım bu yürekten kendimden usandım durup durup seni özlemekten.

- Bu şehir sensiz anlamsız, sensiz bomboş gel de tamamlansın bu eksiklikler sen gel de daha anlamlı olsun bu şehir. Ben daha anlamlı olayım.

- Her İnsan özler; bazen bir bakışı, bazen bir gülüşü, bazen bir hareketi araya ne kadar zaman girerse girsin özlem hep var olur.

- Aklımdan bir saniye bile çıkmıyorsun sensiz hayat o kadar boş ki. Bu boşluklar ancak senin varlığınla dolar.

- Ne gülüşü, ne bakışı ne de hareketlerini unutamazsın. Geldiği gün bütün her şey yeniden başlar. Seni çok özledim.

- Seni düşünmeden aldığım solukları saymıyorum nefesten, seni içine sığdıramadığım damlaları saymıyorum gözyaşından, saymıyorum tebessümden sensiz kahkahalarımı.

- Bir bulut gibidir benim kalbim başka yüreklerle çarpışır yağmur yağdırır ve bu yağmurda sadece vazgeçemediklerim ıslanır şimdi dokun saçlarına mutlaka ıslaktır.

- Bazen mutlu olmak değil sadece onunla olmak istersin...

- Dostu yok gecelerin geceler çok uzun, geceler bir ömür ömür dediğin bir tutam ümit, ümidi yok yarınların tıpkı senin yokluğun gibi ve ben biraz daha sana hasret.

- Seni çok özlüyorum, bu hasret elbet bir gün bitecek biz seninle birlikte el ele göz göze mutluluklara kavuşacağız. Bunun hayali bile içimi neşe dolduruyor.

- Her sabah adınla uyanıp, adınla kapatıyorum geceyi özleminle yanıp tutuşan bu bedenim kavuştuğumuz an çiçekler açacak.

- Unutamam ki, beni hiç tanımamışsın, severken unutmak olmaz anlamamışsın, bunca yıl yalanmış aşkı bulamamışsın, yanı başımdaydın oysa çok uzakmışsın.

- Seni seviyorum demeyi özledim, kahırlanıp içimi dökmeyi, küsüp küsüp barışmamızı özledim seni kıskandığım günleri, hayallerimin sultanını özledim.

- Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüreğine gözlerin zaman zaman takılırsa uzaklara kulakların ansızın çınlarsa bil ki bir yerlerde delice özleniyorsun.

- Özlemek 7 harf 3 hece ama her gece.

- Gece olunca sanki daha çok özlüyor insan sevdiğini.

- Gel be gel işte. Küfrüm tövbeme karışsın, aklım fikrime. Öyle bir gel ki bana nefes nefese…

- Korkunç bir sancı değil mi özleyip de sarılamamak.

- Yalnızlık ne mavi derinlikleri olan denizlerde nede sıcak çöllerde olmaktır, yalnızlık bu şehirde seni arayıp da bulamamaktır.

- Yüreğimi dağlamaya devam etmek istiyorsan gelmemeye devam et ve beni özleminle baş başa bırak.

- Bir karanlık geliyor yokluğunun ardından. Ne zaman güneş batsa bu son gecem diyorum. Vazgeç yalan dünyanın köhne saltanatından. Yetişir bunca keder bunca elem diyorum. Bu ne bitmez ayrılık, bu ne bitmez özlem diyorum.

- Özledim uzaklarda bensiz hayatı kabullenmiş vefasızı özledim, haykırışımı duymayan, sevgimi belki de hissetmeyen kalpsizi özledim.

- Dilimi tuttum da yüreğim durmadı be mübarek. Özlüyorum işte.

- Kar beyazdır ölüm ellerinden, gülüm yine yoksun diye düşmanım her güne.

- Kulaklarım duymak istiyor, bugün hala, o güzel sesini hayat sensiz geçmiyor. İstiyorum artık sevgini.

- Kış baharı özler bende seni, toprak suya hasret bende sana, acımasız bir dünya her şeyi yalan, sevgisiz bir hayat mecburuz buna.

- Beklemek güzeldir dönecekse eğer beklenen. Özlemek güzeldir özlüyorsa eğer özlenen.

- Sevdimse verdiğin yürekle sevdim, sen açtın bu ufku karşımda, sonsuz yürüdüm bir yolun sonuna geldim yıkık, üzgün ve paramparça sensiz...

- Sarılabilsek söner mi içimdeki bu özlem.

- Yüreğim üşüyor senden uzaklardayken gözlerim dalıyor sensiz sabahlarken. Ve ben yine seni bekliyorum.

- Yalnızlık gecelerin, ümit bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, yağmur sokakların, tebessüm dudakların, sen ise yalnız benimsin bir tanem.

- Beni yaşama mı döndürmeye çalışıyorsun o zaman özletme kendini bana.

- Hem sevmiyorsun hem de gidiyorsun anlaşıldı özleminle öldürmek istiyorsun beni.

- Hasretinden oldum yüreğim yanar, bir avuç gökyüzünü etraf karanlık başımda dolanır zalim ayrılık bir seni özledim bir memleketi.

- Seni özledim diyorum sen anlamıyorsun illa özlemekten ölmek mi gerek.

- Hadi çık da gel artık bizi buralarda sensiz bırakma.

- Özlemin yüreğimin en buruk yanı. Keşke gelsen de tamamlasan beni.

- Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız doğmuş gökyüzü ay aydın, avutulmuş çocuklar çoktan uyudu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin, bir avutulmamış ben.

- Ilık bir rüzgâr esti buradan, nereden estiğini bilemedim nereye gidiyorsun dedim özlenen her yere dedi aklıma sen geldin çünkü özlenen sendin.

- Merhaba özlenmesi en güzel insan; özümde özlediğim, gözümde tüten, gülünce beni güldüren yüz, duyduğumda en mutlu olduğum ses... Seni çok özledim...

- Aşkına tutulup gözyaşı döken sensizliğin acısını yıllarca çeken, her an aşkından boynunu büken o benim gönlümdür işte gönlüm.

- Uzakta olman hiçbir şeyi değiştirmez güneş de benden uzakta, ay da ama hiçbir günüm güneşsiz hiçbir gecem aysız geçmiyor. Tıpkı yüreğimin sensiz olmadığı gibi.

- Yalnızlık gecelerin, ümit bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, yağmur sokakların, tebessüm dudakların, sen ise yalnız benimsin bir tanem.

- Kaybetme korkusu taa içimdeyken, bekle diyorsun, döneceğim bir gün. Beden beklemesine bekliyor ama yürek kan ağlıyor sensiz geçen her gün.

- Eğer canın sıkılıyorsa gece her zamankinden karanlık gözüküyorsa gökyüzüne bak ve sabahı düşün inan sabahı bekleyen tek sen olmayacaksın.