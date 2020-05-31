Özgür Dünya filmi konusu nedir? Özgür Dünya oyuncuları ve Özgür Dünya özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Özgür Dünya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Özgür Dünya filmini izleyecek olanların merak ettiği Özgür Dünya konusu nedir, Özgür Dünya oyuncuları kimler ve Özgür Dünya özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖZGÜR DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Şevki Es

Oyuncular: Murat Serezli, Hayal Köseoğlu, İdris Nebi Taşkan, Rabia Soytürk, Gürbey İleri

Tür: Aile, Macera

Yapım Yılı: 2018 (122 dk)

Vizyon Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma

Senaryo: Hüseyin Aksu, Evren Erbaşol

ÖZGÜR DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir kadın olan Aslı, ülkenin teknolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir evreye şahit olmak üzeredir. Yeni bir oyun ülkeye bomba gibi düşmüştür. Yapay zeka ile yönetilen oyun, oyuncusuyla bütünleşip onunla aynı zihinde var olmaktadır. Oyuncusuyla yaşayan, oyuncusunu anlayan ancak her zaman oyuncusundan birkaç adım önde olmakta tanıtılan oyun, aslında göründüğünden çok farklı bir şeydir. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın ellerindedir. Aslı kişisel hayatındaki sorunları aşmalı, cinsiyetinin başarısız olması beklenen bir dalda kendini kanıtlamalı ve özgürlüğü koruyacak olan kahramana dönüşmelidir. Yoksa her şey için çok geç olacaktır.