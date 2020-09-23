Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım

Ünlü menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, Hangar TV YouTube kanalında Can Bozoklar'ın hazırlayıp sunduğu Dilimi Tutamadım isimli programa konuk oldu. Özel hayatı hakkında konuşan Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz hakkında da bir itirafta bulundu.

ÖLEN ARKADAŞINDAN BAHSEDERKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

1999 yılında kaybettiği yakın dostu Ajlan Büyükburç'tan bahsederken gözyaşlarını tutamayan Özgür Aras, kendini kötü hissedince çekime ara vermek zorunda kalındı. Çekime kaldığı yerden devam etmek isteyen Özgür Aras bir kez daha gözyaşlarına hakim olamayarak arkadaşının ölüm haberine inanamadığını ve günlerce kendine gelemediğini anlattı.

"GETİRSELER ÜMÜĞÜNÜ SIKARIM"

Gençliğini ve bu sektöre nasıl girdiğini anlatan Özgür Aras, Süleyman Demirel ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini sözlerine ekledi. Programda hayatı boyunca affedemeyeceği tek kişinin Nurseli İdiz olduğunu ve "Getirseler onun ümüğünü sıkarım." diyerek kızgınlığını belirtti.

NURSELİ İDİZ İLE ARASINDA NE OLDU?

Yıllar önce Nurseli İdiz ile menajeri Özgür Aras, küçük bir konu yüzünden tartışmış ve bir daha bir araya gelmemişlerdi. 2016 yılında Nurseli İdiz ile neden küstüğünü anlatan Aras, Nurseli İdiz'in gereksiz yere sinirlendiği bir olay için kendisini telefonla arayıp ağıza alınamayacak sözler sarf ettiğini o günlerde büyük bir rahatsızlık geçiren annesi için "Ölsün inşallah, gebersin" gibi beddualarda bulunduğunu ilk kez açıklayan Özgür Aras, "bu sebepten dolayı kendisiyle hem iş hem de dostluk anlamında ilişkimi tamamen kestim ve kendisinden de nefret ediyorum" açıklamasında bulunmuştu