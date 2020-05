Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor

Bursa'da hayvansever genç Emre Demir; sokak hayvanları için çiftlik kiralayarak ''Her Eve Bir Pati Derneği''ni kurdu. 500'den fazla köpeğin bakımını üstlenen Demir, aynı zamanda sahiplendirdiği köpeklerin sonrasındaki takiplerini yapmayı da ihmal etmiyor.

ÇİFTLİK KİRALAYIP DERNEK KURDU

Hayatını sokak hayvanlarına adayan Emre Demir, ilk başlarda sokakta bulunan hayvanları düzenli olarak beslemeye başladı. Daha sonra bu hayvanlar için "ne yapabilirim" diye düşünen genç adam bir dernek kurmaya karar verdi. Sokak hayvanlarını kurtarıp onları yeni yuvalarına kavuşturmak için hayal ettiği Her Eve Bir Pati Derneğini kurdu. Hayırseverlerin yardımları ve gönüllü arkadaşlarının destekleriyle bir çiftlik kiralayarak burada sokağa terk edilen ve sokakta yaşayan köpekleri barındırmaya başladı.

500'DEN FAZLA KÖPEĞE BAKIYOR

Sayı her geçen gün artarken, Emre Demir bugün 500 üzerinde sokak köpeğini besleyip bakımlarını yapıyor. Demir, beslediği bu köpekleri yeni yuvalarına kavuşturuyor. Köpek sahiplenmek isteyen aileler derneğe başvuru yapıyor. Dernek ise aileyi takibe alıp gerekli incelemeyi yaptıktan sonra onları sahiplenmek istediği köpeği teslim ediyor. Emre Demir'in kurduğu dernek bu zamana kadar birçok şehirde ve yurt dışında çok sayıda aileyi köpek sahibi yaptı. Dernek aileye köpeği verdikten sonrada takip etmeyi ihmal etmiyor.

SAHİPLENDİRDİKTEN SONRA DA TAKİBİNİ YAPIYOR

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Her Eve Bir Pati Derneği Kurucusu Emre Demir, "Sokağa terk edilmiş bir köpeği sahiplenerek bu işe başladık. Sonra bu böyle devam etti. İlk başlarda bireysel olarak ilerledik. Kendi imkanlarımız doğrultusunda sokakta bulduğumuz dostlarımızı yuvalandırıyorduk. Ülkemizde insanlar kolay şekilde hayvan sahibi olabiliyor ve bir o kadar da bırakabiliyorlar. Terk edilmek üzücü bir durum. Hiçbir canlı terk edilmeyi hak etmiyor. Biz daha fazla yardım etmek istedik. İyilikler bize her zaman iyilik getirdi. Yuvalandırdığımız ailelerle ve yakın çevremizle el ele tutuşarak bir dernek oluşturmaya karar verdik. Hedefimiz her eve bir pati verebilmek. Biz ülkemizde bu kadar hayvan terk edilirken, parayla hayvan alınmasına karşıyız. Talep çok fazla, insanlar bizden hayvan sahiplenmek istiyor. Biz köpeği verdikten sonrada takibini yapıyoruz" dedi.