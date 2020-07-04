Ünlü müzisyen Özdemir Erdoğan eserleri ile olduğu kadar söylemleriyle de zaman zaman gündeme geliyor. Eserleri ile beğeni toplayan Özdemir Erdoğan'ın dikkat çekici söylemleri vatandaşların ilgisi çekiyor ve hakkında Özdemir Erdoğan kimdir, Özdemir Erdoğan hayatı ve biyografisi gibi konular araştırılıyor.

ÖZDEMİR ERDOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Haziran 1940

Kaç yaşında: 80 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Özdemir Erdoğan 17 Haziran 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Ermeni kökenli, babaannesi Çerkez, babası ise Karadenizlidir. Annesi batı klasik müziği piyanisti ve dayısı keman ve piyano çalan klasik müzik sanatçısıydı. İlk eğitim bu küçük yaşlardan itibaren bu kanallarla alınmıştır.

1940 ile 1950'li yılların arasının kendine özgü koşulları, Özdemir Erdoğan'ın resmi bir sanat eğitimi almasını engelleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer bir husus da, baba tarafının yine o tarihlerin koşullanmalarıyla mutlak bir temel eğitimi öngörmesidir. 15-16 yaşına kadar süren bu eğitim sürecinde Özdemir Erdoğan'ın sanatsal konulara yatkınlığı belirlenmiş ve bu durum okullardaki öğretmenlerce de desteklenmiştir.

Özdemir Erdoğan 1960 yılında Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun olmuş ve askerliğini yedek subay öğretmen olarak Adıyaman, Besni Araplar köyünde başöğretmen olarak tamamlamıştır.

Seslendirdiği bazı parçaları:

• Sevdim Seni Bir Kere

• İkinci Bahar

• Pervane

• Baharda Kuşlar Gibi

• Küçük Bir Aşk Masalı

• Karlı Kayın Ormanında

• Kim Bilir

• Gurbet (Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminin müziği)

• Bebek

• Elif dedim be dedim

• Aşkın Tortusu Kalır

• Paranın Ne Önemi Var

• Bir Garip Yolcu

• Samanyolu

• Fahriye Abla

• Duyduk Duymadık Demeyin

• Bu Son Olsun

• Deniz Ve Mehtap

• Sensiz Saadet

• Herkes Kendine Benzer

• Dağlar Dağlar

• Yak Bir Sigara