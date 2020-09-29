Ozan Tufan kimdir? Ozan Tufan nereli? Ozan Tufan kaç yaşında? Ozan Tufan sevgilisi kim?

Bursaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu 25 yaşındadır. 1.82 boyu ve 80 kg olan futbolcu sevgilisi Rojin Haspolat nişanlandı. Ozan Tufan kimdir? Rojin Haspolat kimdir?

OZAN TUFAN KİMDİR?

Ozan Tufan 23 Mart 1995 Bursa doğumludur. Orta saha'da görev yapan Türk millî futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir.

2013 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Türkiye U-19 takımında forma giydi. 9 Ağustos 2012 tarihinde UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda KuPS Kuopio karşısında Bursa Atatürk Stadyumunda oynanan maçın 71. dakikasında attığı gol ile Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu olmuştur.

İlk kez Türkiye U-17 millî takımının Azerbaycan'ı 4-0 yendiği mücadelenin tamamında sahada kalan Ozan, ilk kez millî takım formasını giydi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi 2014 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan kamp kadrosuna davet edilen Ozan 25 Mayıs 2014 tarihinde İrlanda ile oynanan maçın ikinci yarısının başında Bilal Kısa'nın yerine oyuna girerek çıkmıştır.

03 Eylül 2014 tarihinde Danimarka ile oynanan hazırlık maçının son dakikasında oyuna girip ilk golünü atmıştır. Maçı bu golle Türkiye 2-1 kazanmıştır. Maçtan sonra ise "Topu önüme aldım ve tam vuracakken Arda ağabeyin sesini duydum. Sonra onun rahatlığıyla topa vurdum. Dışarı vurma hissi de vardı içimde. Arkadan vur oğlum dedi ve topa dokunduğum an vurdum zaten. Gönül rahatlığıyla vurdum. Biraz rakibe de çarptı ama Allah büyük işte yürü ya kulum deyince güzel şeyler oluyor. Bana şans verdiği için Fatih hocaya teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.

OZAN TUFAN SEVGİLİSİ ROJIN HASPOLAT KİMDİR?

Ozan Tufan ile 3 yıldır beraber olan Rojin Haspolat, Bilkent Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Bilgi Üniversitesi'nde de Sanat Tarihi okumuştur. Şu Anda sanat dergilerinde editörlük yaptığı biliniyor. Ayrıca festival organizasyonu alanında çalışıyor.