Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti

Kovid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından yeniden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de dünün en çok tartışılan konusu Ozan Tufan'ın kiloları oldu.

Alanyaspor'dan fit dönen ve bu sezon takımın en iyi isimlerinden biri olan Ozan Tufan'ın yeniden kilo aldığı gözlerden kaçmadı.

"HAMUR İŞİNİ FAZLA KAÇIRDI GALİBA"

Taraftarlar, 25 yaşındaki oyuncunun bu halini eleştirdi. Sosyal medyada Ozan'ın son halini eleştiren taraftarlar, "Ne güzel kilo vermiştin, Kendine yazık etmişsin", "Karantinada hamur işini fazla kaçırdın galiba", "Yemiş-içmiş, bilgisayar oyunu oynamış, yatmış herhalde" yorumlarını yaptı.

(Takvim)