Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor

Gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Kırmızı Oda dizisindeki Meliha karakteriyle kısa sürede gündem olan Evrim Alasya, son bölümün finalinde tekneden atlamak üzerindeydi. Meliha kendini atacakken öldüğünü sandığı kızı arkasında beliriyor. Meliha'nın o tekneden atlayıp ölecek mi, yoksa kızı Melek'e kavuşup hayatına devam mı edeceği merak konusu oldu.

BAŞKA BİR DİZİYLE Mİ ANLAŞTI?

Evrim Alasya'nın ekrana gelen son bölümün ardından diziye veda edeceği söylentisi magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Oyuncunun diziden ayrılıp Demet Akbağ, Yusuf Çim, Bekir Aksoy gibi isimlerin rol aldığı Şahmeran dizisinde oynayacağı ileri sürüldü. Başarılı oyuncu hakkındaki haberlerin ardından henüz bir açıklama yapmadı.