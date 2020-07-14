Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi

Yıllar önce yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran başarılı oyuncu Murat Eken, 4 sene önce görkemli bir düğünle evlendiği eşi Gizem Önen ile tek celsede boşandı.

TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNMADILAR

Sabah'ta yer alan habere göre: Murat Eken geçtiğimiz günlerde dört yıllık eşi Gizem Önen ile İstanbul Aile Mahkemesinde tek celsede anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşandı. Taraflar birbirinden tazminat talebinde bulunmadı. Çiftin, çocukları bulunmuyor.

MURAT EKEN KİMDİR?

Murat Eken, 7 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi'ni bitirdikten sonra New York'ta bulunan Rensselaer Polytechnic Institute'a başladı. Üçüncü sınıfta Makine Mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye döndü. Eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro bölümünde devam etti. Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği B.K.M. Mutfak Oyuncularına katılmıştır.