Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı

23 yaşındaki Bahar Şahin'in, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı Cenan Adıgüzel'le birlikteyken, Zalim İstanbul dizisindeki partneri Ozan Dolunay'la yakınlaştığı iddia edilmişti. Çift hakkında çıkan aşk dedikoduları doğru çıktı.

AYRILIKTAN 2 GÜN SONRA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Milliyet'te yer alan habere göre: Sevgilisinin rol arkadaşıyla yakınlaştığını duyan Cenan Adıgüzel, Şahin ile tartışarak ilişkisine son noktayı koydu. Adıgüzel'le yollarını ayrılan Bahar Şahin ise 2 gün sonra Ozan Dolunay ile görüntülendi. Genç aşıklar, önceki gün bir mekanda baş başa yemek yedi.

Ozan Dolunay ve Bahar Şahin

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDILAR

Sahil kenarındaki restoranda karşılık yemek yiyen ikili, çevredekilere aldırış etmeden öpüştü. İkili, mekanda üç saat oturduktan sonra taksiyle ayrıldı. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Bahar Şahin, özel hayatıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Cenan Adıgüzel ve Bahar Şahin