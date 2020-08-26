Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Başarılı oyuncu Büşra Develi, dün 27. yaşına bastı. Doğum gününü sevgilisiyle kutlayan oyuncu, aşkını ilan etmeyi de ihmal etmedi.

DUDAK DUDAĞA POZ

Tatlı küçük Yalanlar dizisiyle ünlendikten sonra Fi dizisinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu, dün sevgilisi Cem Aktay ve arkadaşlarıyla kutlama yemeğine çıktı. Oyuncu, uzun zamandır aşk yaşadığı Aktay ile ilk kez Instagram hesabından paylaşım yaptı. Sevgilisiyle dudak dudağa çekilen bir fotoğrafını paylaşan Develi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.