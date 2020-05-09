Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı

Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi başarılı dizilerde başrol oynayan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz gün kaza yaptı.

BURAK'IN EHLİYETİNE EL KONULDU

Seyir halinde olan Burak Deniz, tümseği geçerken önündeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yaşanmadı. Emniyet güçlerinin yaptığı tetkiklerin ardından Burak Deniz'in ehliyetine el konuldu. Kaza sonrası açıklama yapan Burak Deniz ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 7 Şubat 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen İzmit'lidir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. İlk kez 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisi ile ekranlarda yer alan Deniz, 2015 yılında yayınlanan Medcezir dizisindeki Aras karakteriyle dikkatleri üstüne çekti.

Sultan, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz ve Kaçak gibi dizilerde dizilerinde rol alan Burak Deniz, son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye adlı dizide Barış karakterine hayat verdi.