Oyun bağımlısı genç açlıktan hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "bilgisayar oyunu bağımlılığını" akıl hastalığı olarak sınıflandırmaya hazırlanırken Hindistan'dan bu adımın ne kadar yerinde bir karar olduğunu kanıtlar cinsten bir haber geldi. Gizmochina'da yer alan habere göre, oyun bağımlısı olan 16 yaşındaki Hindistanlı bir genç, oyun oynarken yemek yemeyi ve su içmeyi ihmal ettiği için hayatını kaybetti.

Hastalık belirtileri gösteren ve durumu fenalaşan oyun bağımlısı çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Aynı habere göre, hastaneye alındığında doktorlar ilk olarak gencin koronavirüse yakalanmış olma ihtimali üzerinde durdu ve Kovid-19 testi yaptı.

TEST NEGATİF ÇIKTI

Koronavirüs kapmış olabileceği düşüncesi ile yapılan test sonucu negatif çıktı. Dehidrasyon belirtileri gösteren adı açıklanmayan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar 16 yaşındaki gencin ölüm nedeni olarak susuzluk ve açıklığı işaret ediyor.