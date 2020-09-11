İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları

İkinci el araç piyasasında fiyatlar bazı modellerde sıfır araç modellerine kadar çıkarken geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ÖTV düzenlemesi hayata geçirildi. ÖTV düzenlemesi ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı. 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.

İKİNCİ ELDE ORTALAMA YÜZDE 5 ARTIŞ OLDU

ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el araç alacaklar son fiyatları merak etmeye başladı. Düzenleme sonrası ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 5 artış oldu.

İKİNCİ ELDE MARKA MARKA YAŞANAN FİYAT ARTIŞLARI

- Volvo / Fiyat artışı: Yüzde 6,59

- Volkswagen / Fiyat artışı: Yüzde 4,90

- Toyota / Fiyat artışı: Yüzde 4,27

- Skoda / Fiyat artışı: Yüzde 5,59

- Seat / Fiyat artışı: Yüzde 3,40

- Renault / Fiyat artışı: Yüzde 3,91

- Pegeout / Fiyat artışı: Yüzde 3,58

- Opel / Fiyat artışı: Yüzde 3,35

- Nissan / Fiyat artışı: Yüzde 3,90

- Mercedes / Fiyat artışı: Yüzde 5,58

- Land Rover / Fiyat artışı: Yüzde 7,60

- KİA / Fiyat artışı: Yüzde 5,31

- Hyundai / Fiyat artışı: Yüzde 3,83

- Honda / Fiyat artışı: Yüzde 3,70

- Ford / Fiyat artışı: Yüzde 2,41

- Fiat / Fiyat artışı: Yüzde 1,56

- Dacia / Fiyat artışı: Yüzde 4,01

- Citroen / Fiyat artışı: Yüzde 4,38

- BMW / Fiyat artışı: Yüzde 4,86

- Alfa Romeo / Fiyat artışı: Yüzde 3,67

- Audi / Fiyat artışı: Yüzde 4,04