Otomotiv firmaları siparişler artınca geleneksel tatil dönemi olan ağustos da bile çalıştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ve özellikle yılın ikinci çeyreğinde duraksamalar yaşayan otomotiv sanayi, üretimin durduğu dönemlerde biriken talepleri karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Nitekim otomotiv fabrikaları, geleneksel tatil dönemi olan ağustos ayında da üretim yaparak, bu açığı kapatmaya çalıştı.

TOPLAM ÜRETİMDE YÜZDE 44'LÜK ARTIŞ

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) açıklamasına göre, iç pazarın da düşük faizli kredi ve benzeri desteklerle canlanması sonrasında biriken iç ve dış siparişleri karşılamaya yönelen fabrikalar, her yıl ağustos ayında bakım/onarım ve üretim planlamaları için verdiği arayı bu yıl daha kısa tuttu. Bu sayede ağustos ayı üretimini geçmiş yıllara oranla artıran otomotiv sanayi, toplam üretimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44'lük artış sağladı.

BİNEK OTOMOBİL ÜRETİMİ YÜZDE 45 ARTTI

OSD'nin ocak-ağustos dönemine ait verilerine göre, geçen ay 75 bin 341 adetlik toplam üretime imza atan otomotiv sanayi, özellikle binek otomobil üretiminde yüzde 45'lik artışa imza attı. Bununla birlikte dış pazarların da pandemi sürecinde uzun süre kapalı olması, yılın ilk 8 ayındaki performansı etkiledi. Yılın ilk 8 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 712 bin 98 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 21 azalarak 485 bin 314 adet olurken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 731 bin 901 adede ulaştı.

TİCARİ VE AĞIR ARAÇ ÜRETİMİ AZALDI

Yılın ilk 8 ayında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 27 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 13, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 28 oranında kaydedildi.

İHRACAT YÜZDE 35 AZALDI

Ocak-ağustos döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 35 azalarak 523 bin 288 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 32 oranında azalarak 360 bin 118 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 42 azaldı.

Pandemi nedeniyle Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020'de 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı, Mayıs'ta 44 bin 406, Haziran'da 70 bin 809, Temmuz'da 78 bin 242 adet olmuştu. Ağustos'ta ise bu rakam 42 bin 865 adet olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayındaki bu gerilemede ihraç pazarlarının daha tam anlamıyla toparlanamamış olmasının etkisi kadar Türk otomotiv sanayinin bakım arası döneminde iç pazar için üretime ağırlık vermesinin de etkisi oldu. Aynı dönemde otomotiv ihracatı, bir önceki döneme göre dolar ve euro bazında bazında yüzde 27 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 14.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. (Milliyet)