Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iddiaya göre park halindeki otomobile yaslandığı için tartıştığı araç sahibi Taner Konuk (39) tarafından darp edilen Ramazan Çağ (51), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

ARAÇ SAHİBİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Olay, dün Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi. Ramazan Çağ, iddiaya göre alkollü olarak sokakta yürürken park halindeki bir otomobile yaslandı. Çağ, yaslandığı otomobilin sahibi Taner Konuk ile tartışmaya başladı. Karşılıklı küfürleşme sonrası çıkan kavgada Çağ, araç sahibi Konuk tarafından darp edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Çağ, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sahibi Taner Konuk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Araç sahibi tarafından darp edilen Ramazan Çağ

Araç sahibi Taner Tonuk