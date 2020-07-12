Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı

Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen ve kontrolü kaybeden sürücü otomobili ile 2 metreden apartman bahçesine düştü. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, sabaha doğru saat 04.00 sırlarında Mamak İlçesi Sağduyu Caddesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı yönünde ilerleyen Yusuf P. yönetimindeki 06 GPA 51 plakalı otomobil, iddiaya göre; sürücünün alkolün etkisinde olması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak, 2 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.

MAHALLELİ SESE UYANDI

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Yusuf P., yaralandı. Kaza gürültüsü ile uyanan bina sakinleri, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇ İÇİNDE ÇOK SAYIDA İÇKİ KUTUSU

İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Yusuf P., ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobilde yapılan incelemede çok sayıda içki kutusu buldu.