ÖSYM, YKS ve MSÜ sınav yeri değişikliği hakkında duyuru yayımladı!

2020 Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) ile Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için ter dökecek öğrencilerin sınav yeri değişikliği işlemleri 29 Mayıs günü içerisinde yapılabilecek. Sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır?

YKS VE MSÜ SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

ÖSYM, koronavirüs sebebiyle sınav merkezi olarak atandıkları bölgeden farklı bir yerde bulunan adaylar için sınav yeri değişikliği talebini alacağını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada;

''2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) başvuran adayların atamaları, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapılmıştır.

Ancak, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar (sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe vb. yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil) sınav merkezi değişikliği taleplerini değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 2020 tarihinde 09.00 - 23.59 saatleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir.'' ifadeleri yer aldı.