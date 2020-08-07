ÖSYM YKS tercih robotu: 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercihleri ne zaman bitecek?

2020 YKS sınavına giren binlerce öğrenci tercih işlemlerini https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor. 6-14 Ağustos günleri arasında yapılacak YKS tercihleri için TYT, AYT, YDT sınavlarından geçerli puanların alınması gerekiyor.2.5 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS 2020 tercihi nasıl yapılır?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'nin 6 Ağustps'da aktif hale getirdiği YKS tercih ekranı, 14 Ağustos gününe kadar öğrencilerin erişiminde olacak. YKS tercih sonuçlarının kesin açıklanacağı tarih bilinmemekle birlikte YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tercihleri, ÖSYM'de yer alan bilgiye göre 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

2020 YKS TERCİH EKRANI...

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekleri 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.