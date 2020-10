Oscar Ödüllü Jeff Bridges kimdir? Jeff Bridges filmleri nelerdir? Jeff Bridges gençliği, ödülleri

Pek çok başarılı filmde yer alan ve gençliğinden beri sinema sektörü içerisinde olan Jeff Bridges hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

JEFF BRIDGES KİMDİR?

Tam adı Jeffrey Leon Bridges olan Jeff Bridges 4 Aralık 1949 tarihinde dünyaya gelmiştir. Los Angeles, Kaliforniya doğumlu başarılı isim, dört kez Oscar ödülüne aday gösterilmiş Amerikalı bir oyuncu ve müzisyendir. Oscar Ödülünü ise Çılgın Kalp filmdeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" olarak almıştır. Çılgın Kalp adlı filminde Otis Blake rolüyle En İyi oyuncu dalında Oscar ödülü kazanmıştır. Şu an Montecito, Kaliforniya'da yaşamaktadır.

JEFF BRIDGES GENÇLİĞİ

Jeffrey Leon Bridges, 4 Aralık 1949'da Los Angeles, Kaliforniya'da dünyaya gelmiştir. Babası oyuncu Lloyd Bridges ve annesi oyuncu-yazar Dorothy Bridges'tir. Liseden 1967 yılında mezun olmuştur.

Liseden mezun olduktan sonra New York'a gelip HB Stüdyo'da oyunculuk eğitimi almıştır.

JEFF BRIDGES ÖDÜLLERİ

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı - 2010 · Çılgın Kalp

Altın Küre Cecil B. DeMille Ödülü - 2019

Film Eleştirmenleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - 2010 · Çılgın Kalp

Altın Küre Drama Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü - 2010 · Çılgın Kalp

Beyaz Perde Sanatçıları Derneği En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - 2010 · Çılgın Kalp

Altın Küre Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü - 1992 · Balıkçı Kral

Bağımsız Ruh En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - 2010, 1994 · Çılgın Kalp, Yıllardan Sonra

Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği En iyi Erkek Oyuncu Ödülü - 2009 · Çılgın Kalp

Amerikan Görüntü Yönetmenleri Birliği İdare Kurulu Ödülü - 2019

Satellite Film Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü -2017 · Comancheria

Film Eleştirmenleri Alan J. Pakula Ödülü - 2002 · Zirve Mücadelesi

En İyi Erkek Oyuncu Saturn Ödülü - 2011 · Tron Efsanesi

JEFF BRIDGES FİLMLERİ

The Old Man (TV Mini-Series) (filming)

El Royale'de Zor Zamanlar

Korkusuzlar

Kingsman: Altın Çember

The Only Living Boy in New York

İki Eli Kanda

Küçük Prens

Yedinci Oğul

Seçilmiş

The Giver: To See Beyond (Short)

Ölümsüz Polisler

Pablo

Tron: The Next Day (Short)

İz Peşinde

Tron Efsanesi

Çılgın kalp

Özel Kuvvetler

A Dog Year

The Open Road

Dost Kazığı

Demir Adam

Neşeli dalgalar

Surf's Up (Video Game)

Stick It

Tideland

The Moguls

The Door in the Floor

Zafer yolu

Masked and Anonymous

K-PAX

Scenes of the Crime

Zirve mücadelesi

Saklı Anılar

Seksi peri

Arlington Road

Büyük Lebowski

Hidden in America (TV Movie)

Barbra Streisand & Bryan Adams: I Finally Found Someone (Short)

Aşkın iki yüzü

Dostluk denizi

Wild Bill

Nefes Nefese

Korkusuz

Kayboluş

American Heart

Balıkçı Kral

Texasville

İki erkek bir kadın

Cold Feet

Sabaha Görüşürüz

Tucker: The Man and His Dream

Nadine

The Morning After

Disneyland (TV Series)

Million Ways to Die

Jagged Edge

Starman

Against All Odds

Faerie Tale Theatre (TV Series)

Kiss Me Goodbye

The Last Unicorn

TRON

Great Performances (TV Series)

Cutter's Way

Cennetin Kapısı

The American Success Company

Vur Emri

The Yin and the Yang of Mr. Go

İhanet çemberi

King Kong

Stay Hungry

Hearts of the West

Rancho Deluxe

Yıldırım emri

Buzcu Geliyor

The Last American Hero

Lolly-Madonna XXX