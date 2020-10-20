Oscar Ödüllü Jeff Bridges kimdir? Jeff Bridges filmleri nelerdir? Jeff Bridges gençliği, ödülleri
Iron Man'in Iron Monger'i Jeff Bridges koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bunun üzerine sevilen oyuncunun son durumu merek edildi. Peki, Oscar Ödüllü Jeff Bridges kimdir? Jeff Bridges filmleri nelerdir? Jeff Bridges gençliği, ödülleri nelerdir?
Pek çok başarılı filmde yer alan ve gençliğinden beri sinema sektörü içerisinde olan Jeff Bridges hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
JEFF BRIDGES KİMDİR?
Tam adı Jeffrey Leon Bridges olan Jeff Bridges 4 Aralık 1949 tarihinde dünyaya gelmiştir. Los Angeles, Kaliforniya doğumlu başarılı isim, dört kez Oscar ödülüne aday gösterilmiş Amerikalı bir oyuncu ve müzisyendir. Oscar Ödülünü ise Çılgın Kalp filmdeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" olarak almıştır. Çılgın Kalp adlı filminde Otis Blake rolüyle En İyi oyuncu dalında Oscar ödülü kazanmıştır. Şu an Montecito, Kaliforniya'da yaşamaktadır.
JEFF BRIDGES GENÇLİĞİ
Jeffrey Leon Bridges, 4 Aralık 1949'da Los Angeles, Kaliforniya'da dünyaya gelmiştir. Babası oyuncu Lloyd Bridges ve annesi oyuncu-yazar Dorothy Bridges'tir. Liseden 1967 yılında mezun olmuştur.
Liseden mezun olduktan sonra New York'a gelip HB Stüdyo'da oyunculuk eğitimi almıştır.
JEFF BRIDGES ÖDÜLLERİ
En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı - 2010 · Çılgın Kalp
Altın Küre Cecil B. DeMille Ödülü - 2019
Film Eleştirmenleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - 2010 · Çılgın Kalp
Altın Küre Drama Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü - 2010 · Çılgın Kalp
Beyaz Perde Sanatçıları Derneği En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - 2010 · Çılgın Kalp
Altın Küre Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü - 1992 · Balıkçı Kral
Bağımsız Ruh En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - 2010, 1994 · Çılgın Kalp, Yıllardan Sonra
Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği En iyi Erkek Oyuncu Ödülü - 2009 · Çılgın Kalp
Amerikan Görüntü Yönetmenleri Birliği İdare Kurulu Ödülü - 2019
Satellite Film Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü -2017 · Comancheria
Film Eleştirmenleri Alan J. Pakula Ödülü - 2002 · Zirve Mücadelesi
En İyi Erkek Oyuncu Saturn Ödülü - 2011 · Tron Efsanesi
JEFF BRIDGES FİLMLERİ
The Old Man (TV Mini-Series) (filming)
El Royale'de Zor Zamanlar
Korkusuzlar
Kingsman: Altın Çember
The Only Living Boy in New York
İki Eli Kanda
Küçük Prens
Yedinci Oğul
Seçilmiş
The Giver: To See Beyond (Short)
Ölümsüz Polisler
Pablo
Tron: The Next Day (Short)
İz Peşinde
Tron Efsanesi
Çılgın kalp
Özel Kuvvetler
A Dog Year
The Open Road
Dost Kazığı
Demir Adam
Neşeli dalgalar
Surf's Up (Video Game)
Stick It
Tideland
The Moguls
The Door in the Floor
Zafer yolu
Masked and Anonymous
K-PAX
Scenes of the Crime
Zirve mücadelesi
Saklı Anılar
Seksi peri
Arlington Road
Büyük Lebowski
Hidden in America (TV Movie)
Barbra Streisand & Bryan Adams: I Finally Found Someone (Short)
Aşkın iki yüzü
Dostluk denizi
Wild Bill
Nefes Nefese
Korkusuz
Kayboluş
American Heart
Balıkçı Kral
Texasville
İki erkek bir kadın
Cold Feet
Sabaha Görüşürüz
Tucker: The Man and His Dream
Nadine
The Morning After
Disneyland (TV Series)
Million Ways to Die
Jagged Edge
Starman
Against All Odds
Faerie Tale Theatre (TV Series)
Kiss Me Goodbye
The Last Unicorn
TRON
Great Performances (TV Series)
Cutter's Way
Cennetin Kapısı
The American Success Company
Vur Emri
The Yin and the Yang of Mr. Go
İhanet çemberi
King Kong
Stay Hungry
Hearts of the West
Rancho Deluxe
Yıldırım emri
Buzcu Geliyor
The Last American Hero
Lolly-Madonna XXX