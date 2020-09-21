Örgün ne demek? Örgün eğitim ne anlama gelir? Kimler örgün eğitim alabilir? Örgün TDK anlamı nedir?

Formel eğitim türlerinden biri olan örgün eğitim, anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında verilen eğitimlerin tamamıdır. İşte örgün eğitim nedir, nasıl gerçekleşir? haberimizde;

ÖRGÜN EĞİTİM NEDİR?

Örgün eğitim kademeli olarak ilerleyen ve anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olarak devam eder. Ünisersitede ise önlisans, lisans gibi eğitim modeli olarak devam edilmektedir. Öğrenciler okulda bizzat kendileri bulunur. Kurumun özelliğine göre sabahçı, öğlenci, tam gün veya akşam eğitim görürler. Üniversite eğitiminde ise her kurumun kendisine göre programları vardır. Örgün eğitim bizim klasik eğitim şeklimizdir.

ÖRGÜN EĞİTİM NASIL GERÇEKLEŞMEKTEDİR?

Öğrencilerin üniversiteye başlamaları için öncelikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin olması gerekmektedir. Ardından üniversiteye başlayan öğrenciler de seçtikleri programa göre tam gün veya akşam programlarında örgün öğretim görürler. Bu programlarda bizzat kendileri giderek sınıflarda hoca eşliğinde eğitim alırlar.

TDK'YA GÖRE ÖRGÜN EĞİTİM NEDİR?

TDK'ya göre örgün eğitim, ''Kişilerin hayata atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul veya okul niteliği taşıyan yerlerde, genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak amacıyla belli kanunlara göre düzenlenen eğitim, formel eğitim.'' olarak açıklanmaktadır.

Diğer bir anlamında ise ''Düzenli, planlı, yöntemli biçimde verilen herhangi bir eğitim.'' olarak açıklanmaktadır.

ÖRGÜN EĞİTİM NASIL GERÇEKLEŞMEKTEDİR?

Örgün eğitim kısaca okulda verilen eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenmiş yönetmelikler uygulanarak öğretmenler tarafından verilir. Öğretmenler, belirli bilgi, birikim ve kazanımlarını aynı yaş grubundan öğrencilere aktarır. Örgün öğretimde öğrenci, öğretmen, sınıf, sıra, tahta gibi materyaller de bulunur. Belli saatler arasında gerçekleşmektedir. Örgün eğitimde öğrenciler anaokulundan üniversiteye kadar belli bilgi, birikim ve donanıma sahip olması beklenmektedir.

Örgün öğretim içerisinde burslu, harçsız ve ücretli eğitimler de mevcuttur.