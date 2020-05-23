8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı

Ordu Valiliği'ndn yapılan açıklamada, 8 Mayıs'ta İkizce ilçesine bağlı Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri'nde başlatılan karantinanın kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla 07.05.2020 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 50 nolu kararında, İkizce İlçesi Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri için 08.05.2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır.

İlgili mevkide karantina tarihinden itibaren 15 gün geçmesi ve son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle alınan karantina kararının 22.05.2020 Cuma günü 24.00'dan itibaren sonlandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

KARANTİNA UYGULANAN MAHALLE KALMADI

Akkuş, Korgan, Perşembe ve Kabataş ilçelerindeki 5 mahallede uygulanan karantinalar da geçen günlerde kaldırılmıştı. Kentte karantina uygulanan mahalle kalmadı.